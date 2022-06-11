تعداد آهوها در خارگ به ۱۴۰۰ رأس رسید/ خروج سرریز جمعیت از جزیره

فرهاد قلی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جزیره خارگ به عنوان یکی از قطب‌های مهم محیط زیست در استان بوشهر محسوب می‌شود و میزبان آهوان است.

وی با اشاره به افزایش جمعیت آهوها در جزیره خارگ به هزار و ۴۰۰ رأس خاطرنشان کرد: جمعیت آهوها در جزیره خارگ بیش از حد ظرفیت مراتع آن است که باید نسبت به تعدیل آن اقدام شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر بیان کرد: با توجه به فقر پوشش گیاهی به سبب کاهش باران و تداوم خشکسالی سرریز جمعیت آهوها در خارگ به زیستگاه مناسب در نقاط مختلف استان بوشهر منتقل می‌شود.

وی از فراهم شدن دو ایستگاه برای آهوهای جزیره خارگ خبر داد و افزود: انتقال تعدادی آهو از جزیره خارگ به زیستگاه‌ها و رهاسازی به مناطق دیگر امسال انجام می‌شود.