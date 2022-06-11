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۲۱ خرداد ۱۴۰۱، ۱۸:۴۶

با حضور خدام حرم رضوی؛

پرچم متبرک امام رضا (ع) در بین پاسداران سپاه دشتی گردانده شد

پرچم متبرک امام رضا (ع) در بین پاسداران سپاه دشتی گردانده شد

بوشهر- به مناسبت دهه کرامت و میلاد با سعادت علی ابن موسی الرضا (ع) خدام حرم رضوی با پرچم متبرک امام رضا (ع) درمیان جمع پرشور پاسداران سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده و به مناسبت میلاد با سعادت علی ابن موسی الرضا (ع)، خدام حرم رضوی با پرچم متبرک امام رضا (ع) در میان پرشور پاسداران و بازنشستگان قرار گرفتند و ضمن توزیع نذورات پرچم متبرک در بین آنها گردانده شد.

در بدو ورود خدام مورد استقبال پاسداران قرار گرفتند و قرائت صلوات خاصه و مولودی خوانی توسط خدام از مهمترین برنامه‌ها به شمار می‌رود.

پرچم متبرک امام رضا (ع) در بین پاسداران سپاه دشتی گردانده شد

فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی در این مراسم ضمن تبریک دهه کرامت از حضور پر خیر و برکت خدام رضوی تقدیر کرد و اظهار داشت: هر کجا نام امام رضا (ع) است رحمت خدا نازل می‌شود.

سرهنگ پاسدار محمد رضا زارعی تبار افزود: امروز با حضور خدام حرم رضوی در تاریخ سپاه شهرستان یک روز به یاد ماندنی خواهد بود.

زارعی تبار ادامه داد: سربازان امام رضا (ع) در سپاه امام رضا (ع) تمام تلاش خواهند کرد تا در تحقق شعار زیر سایه خورشید و تحقق و اهداف منویات مقام معظم رهبری به خوبی مأموریت‌ها را انجام دهند.

پرچم متبرک امام رضا (ع) در بین پاسداران سپاه دشتی گردانده شد

کد مطلب 5511580

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