پرچم متبرک امام رضا (ع) در بین پاسداران سپاه دشتی گردانده شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده و به مناسبت میلاد با سعادت علی ابن موسی الرضا (ع)، خدام حرم رضوی با پرچم متبرک امام رضا (ع) در میان پرشور پاسداران و بازنشستگان قرار گرفتند و ضمن توزیع نذورات پرچم متبرک در بین آنها گردانده شد.

در بدو ورود خدام مورد استقبال پاسداران قرار گرفتند و قرائت صلوات خاصه و مولودی خوانی توسط خدام از مهمترین برنامه‌ها به شمار می‌رود.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی در این مراسم ضمن تبریک دهه کرامت از حضور پر خیر و برکت خدام رضوی تقدیر کرد و اظهار داشت: هر کجا نام امام رضا (ع) است رحمت خدا نازل می‌شود.

سرهنگ پاسدار محمد رضا زارعی تبار افزود: امروز با حضور خدام حرم رضوی در تاریخ سپاه شهرستان یک روز به یاد ماندنی خواهد بود.

زارعی تبار ادامه داد: سربازان امام رضا (ع) در سپاه امام رضا (ع) تمام تلاش خواهند کرد تا در تحقق شعار زیر سایه خورشید و تحقق و اهداف منویات مقام معظم رهبری به خوبی مأموریت‌ها را انجام دهند.