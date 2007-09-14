گفتگوی صریح و صمیمی "مهر" با غلامعلی حدادعادل / از مسائل کلان کشور تا برج 60 طبقه در شیراز!

دکتر غلامعلی حداد عادل در این گفتگوی صریح و صمیمی 90 دقیقه ای، به کارنامه مجلس هفتم پرداخت و از تشکیل اداره کل‌ نظارت در مجلس برای تقویت کارکرد نظارتی نمایندگان ملت و نیز دیدار قریب الوقوع خود با مدیرعامل متروی تهران برای بررسی مسئله حمل و نقل ریلی درون شهری در پایتخت خبر داد.

او همچنین نظرات خود را در خصوص وضعیت فرهنگی کشور، مدیریت مصرف سوخت، سند چشم انداز، اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی و فعالیت های انتخاباتی اصولگرایان بیان کرد .در بخش پایانی گفتگو نیز، به سئوالات خبرنگاران مهر درباره برخی مسائل شخصی خود پاسخ داد و گفت که این روزها علاوه بر کارهایی که در خانه ملت و مراکز دیگر انجام می دهد، همچنان سرگرم ادامه ترجمه قرآن مجید است.

حدادعادل در خصوص شایعات منتشره مانند "سرمایه گذاری 600 میلیون دلاری خود برای احداث یک برج دوقلوی 60 طبقه در شهر شیراز!" و ماجرای "تلاش همسرش برای سخنرانی اجباری در لبنان!" نیز که پیش از این در برخی سایت های غیر رسمی خبری مطرح شده بود، توضیح داد که خواندن اظهارات رئیس مجلس هفتم در این باره خالی از لطف نیست.

متن کامل گفتگوی اختصاصی و خواندنی خبرگزاری مهر با دکتر حداد عادل رئیس مجلس هفتم فردا منتشر خواهد شد.