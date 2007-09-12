4 نفر برای ریاست و 3 نفر جهت هیئت مدیره فرم گرفتند / افشار و فرزامی هم برای ریاست اقدام کردند

اژدرشهابی مسئول روابط عمومی فدراسیون فوتبال درگفتگو با خبرنگارمهر ضمن بیان خبرفوق افزود: غلامحسین فرزامی با حضور در فدراسیون فوتبال فرم ثبت نام درپست ریاست این فدراسیون را دریافت کرد تا آخرین نفری باشد که امروز برای دریافت فرم ثبت نام درانتخابات به فدراسیون مراجعه کرده است.

وی ادامه داد: به غیرازغلامحسین فرزامی، درسومین روز ثبت نام از کاندیداها، سردارحسین افشار، سیدجلال روغنی میری و اکبر نوری پور با حضور در فدراسیون فوتبال برای ثبت نام در پست ریاست فدراسیون فوتبال فرم دریافت کردند.

مسئول روابط عمومی فدراسیون فوتبال همچنین تاکید کرد: برای حضور در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم آقایان احمد درودیان، محمد نوری و کامران فردوسی با حضور در فدراسیون فوتبال فرم دریافت کردند.

شهابی درپایان گفت: فردا ثبت نام کاندیداها ادامه خواهد داشت اما روزجمعه فدراسیون تعطیل است و پس ازیک روز استراحت، از روزشنبه ثبت نام ها آغاز خواهد شد.