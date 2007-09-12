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۲۱ شهریور ۱۳۸۶، ۱۸:۰۴

نقش مهد کودک در رشد باورهای دینی کودکان بررسی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: همایش نقش مهد کودک در رشد باورهای دینی کودکان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، امام جمعه کرمان عصر امروز در همایش نقش مهد کودک در رشد باورهای دینی کودکان اظهار داشت: مدیران مهدها باید با آموزش مسائل دینی به کودکان و آشنایی آنان با اصول و فروع دین و اخلاق اسلامی نسل آینده را با این مبانی از کودکی همراه کنند.

سید یحیی جعفری افزود: با آموزش کودکان از سن کم با دین و اسلام، بستر جامعه به سمت سلامتی اخلاقی و دینی سوق داده می شود.

رئیس سازمان بهزیستی استان کرمان نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: بهزیستی سعی کرده است از ابعاد کمی و کیفی بر فعالیت مهد کودک ها در استان کرمان نظارت داشته باشد.

محمد صادق زاده تصریح کرد: از لحاظ کمی سعی شده است با افزایش مهدها، کودکان تحت پوشش را افزایش دهیم و تعداد بیشتری از کودکان را در این مراکز آموزش دهیم.

وی با اشاره به نظارت برکار مهد ها بیان داشت: کیفیت آموزش ها و امکانات مهدکودک ها یکی از فاکتورهای مهم بهزیستی استان کرمان است.

صادق زاده یادآور شد: با ایجاد مهد در روستاها و حاشیه شهرها تلاش شده است از خانواده های محروم جامعه حمایت شود و در این راستا حداقل یک وعده غذای گرم به کودکان داده می شود.

رئیس سازمان بهزیستی استان کرمان بیان داشت: با برگزاری این همایش و بالا بردن سطح آموزش ها به خصوص در زمینه مسائل دینی، نقش موثری در بالا بردن سطح کیفی مهدها ایفا می شود.

کد مطلب 551172

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