اروپا دنباله رو آمریکاست / ایران به راحتی می تواند در برابر فشارهای غرب مقاومت کند

"عباس بختیار" * تحلیلگر و استاد سابق دانشگاه در نروژ در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت : اروپایی ها درباره مسائل مهمی همچون انرژی که به آینده این قاره مرتبط می شود، نمی توانند مستقل عمل کنند.

وی دراین باره که چرا این اتحادیه بر خلاف ادعای خود مبنی بر صلاحیت آژانس به عنوان تنها مرجع قانونی رسیدگی کننده به موضوع هسته ای ایران،از گزارش البرادعی حمایت نکرد، اظهار داشت : اینجا همه چیز به قدرت ارتباط دارد؛ اسرائیل در خاورمیانه دارای 200 کلاهک هسته ای است، اما آیا کسی به این موضوع اعتراضی کرده است. شما اگر قدرت داشته باشید همه مشکلات بر وفق مراد حل خواهد شد در غیر این صورت باید مثل ایران با چالش های عدیده ای در این مسیر رو برو باشید.

این کارشناس با اشاره به برنامه جاسوسی نروژ از ایران که اخیر افشا شده، گفت : تمام کشورهای اروپایی چه به صورت پنهانی و چه به صورت آشکارا، از منافع آمریکا حمایت می کنند.

وی با اشاره به ظهور قدرتهایی مانند چین، روسیه وهند و نیاز دو قدرت صنعتی چین و هند به نفت تصریح کرد: اروپا به این موضوع مهم پی برده است که نفت رو به اتمام است پس باید از سلطه آمریکا بر مناطق نفت خیر مانند خلیج فارس و برخورد این کشور با چالش های آتی پیش روی جریان نفت حمایت کنند، زیرا این آمریکاست که در صورت تسلط بر منابع نفتی، به آنها هم بهره ای خواهد داد.

بختیارهمچنین بر این باور است که تلاش آمریکا برای هموار کردن دیگر مسیرهای سرازیر شدن نفت به غرب از خلیج فارس نشان می دهد که آمریکا دیگر از اندیشه تقابلی خود با ایران دست برداشته است.

عباس بختیار افزود: اگر جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی کارنامه ای خوب از خود ارائه دهد به راحتی می تواند در برابر فشارهای غرب مقاومت کند.

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* دکتر عباس بختیار استادیار سابق دانشگاه "نوردلند" در نروژ بود و در حال حاضر نیز در این کشور زندگی می کند. همچنین این کارشناس و محقق مستقل مشاور و نویسنده ای است که با بسیاری از مجله های اینترنتی همکاری دارد و از اعضای سردبیری سایت و سازمان "مبارزه با تحریم و اقدام نظامی علیه ایران"(CASMII ) نیز به شمار می رود.