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۲۲ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۵۴

مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی:

مستند «سردار شهید محمدزاده» ساخته می‌شود

مستند «سردار شهید محمدزاده» ساخته می‌شود

بجنورد- مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی از پیگیری برای ساخت مستند «سردار شهید محمدزاده» و جذب اعتبار برای این طرح خبر داد و گفت: با مؤسسه مجری قرارداد منعقد و کار پژوهشی آن انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تقی صادقی پیش از ظهر یک شنبه در شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: دبیرخانه مستقل شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی راه اندازی شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی ادامه داد: ساختار شورا برای جلسات تخصصی به تصویب رسیده و برنامه‌ها در چهار بخش رصد و پایش، اطلاع رسانی، تولید محتوا و پیگیری و اجرا نهایی شده است.

وی به راه اندازی فصلنامه ویژه شورای فرهنگ عمومی و اختصاص اعتبار این بخش هم اشاره کرد و افزود: کتابخانه تخصصی فرهنگ عمومی هم در حال تجهیز است.

صادقی از پیگیری برای ساخت مستند «سردار شهید محمدزاده» و جذب اعتبار برای این طرح خبر داد و گفت: با مؤسسه مجری قرارداد منعقد و کار پژوهشی آن انجام شده است.

مدیرکل ارشاد خراسان شمالی بیان کرد: در راستای اجرای طرح «زیست عفیفانه» هم پنج جلسه برگزار شده که طی آن شاخص‌های نظارت بر پوشاک بانوان در سه بخش گفتمان سازی، مد و لباس و نظارت تبیین شده است.

کد مطلب 5512459

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