به گزارش خبرنگار مهر، تقی صادقی پیش از ظهر یک شنبه در شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: دبیرخانه مستقل شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی راه اندازی شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی ادامه داد: ساختار شورا برای جلسات تخصصی به تصویب رسیده و برنامه‌ها در چهار بخش رصد و پایش، اطلاع رسانی، تولید محتوا و پیگیری و اجرا نهایی شده است.

وی به راه اندازی فصلنامه ویژه شورای فرهنگ عمومی و اختصاص اعتبار این بخش هم اشاره کرد و افزود: کتابخانه تخصصی فرهنگ عمومی هم در حال تجهیز است.

صادقی از پیگیری برای ساخت مستند «سردار شهید محمدزاده» و جذب اعتبار برای این طرح خبر داد و گفت: با مؤسسه مجری قرارداد منعقد و کار پژوهشی آن انجام شده است.

مدیرکل ارشاد خراسان شمالی بیان کرد: در راستای اجرای طرح «زیست عفیفانه» هم پنج جلسه برگزار شده که طی آن شاخص‌های نظارت بر پوشاک بانوان در سه بخش گفتمان سازی، مد و لباس و نظارت تبیین شده است.