به گزارش خبرنگار مهر، رمان «بچه‌های طرسناک و چرخ و فلک بدشانسی» نوشته کیتی تاول با ترجمه امین بهره مند توسط انتشارات پیدایش منتشر شده است، این کتاب در ژانر ادبیات وحشت برای نوجوانان بالای ۱۴ سال و دوازده فصل تهیه شده است.

کیتی توول یک هنرمند، مدیر خلاق و نویسنده در پورتلند، اورگان است و آرزو دارد روزی بانوی پیر ترسناک خانه‌ای باشد که همه بچه‌های محله درباره اش داستان‌های شبح می‌گویند. او همچنین نویسنده Skary Childrin و چرخ فلک غم و اندوه است و خالق وب سایت Childrin R Skary است. این کتاب اولین بار در سال ۲۰۱۱ و با عنوان Skary children and the carousel of sorrow منتشر شده است.

دوازده سال پیش، در دوازده روز پیاپی، شهر کوچک بیوه‌آباد قربانی طوفان وحشتناکی شد. طوفانی که باعث گشایش دروازه‌ای شد و انواع مختلفی از چیزهای پلید و ناپاک از آن به بیرون گریختند. از آن زمان به بعد، دیگر در بیوه‌آباد از چیزهای عجیب و آدم‌های عجیب استقبال نمی‌شود؛ چون هیچ‌کس نمی‌تواند مطمئن باشد که پشت نقاب‌ها چه رازی پنهان است…

حالا در دوازدهمین سالگرد طوفان بزرگ، اتفاقات عجیب تازه‌ای در شهر رخ می‌دهد. آدم‌ها یکی پس از دیگری گم می‌شوند. سه دختر عجیب‌وغریب، ملقب به «بچه‌های ترسناک»، که بابت ویژگی‌های عجیب‌شان در مدرسه با آنها بدرفتاری می‌شود، به‌دنبال معلم محبوب گمشده‌شان سعی در حل این معما دارند.

معمایی که اگر حل نشود، می‌تواند بیوه‌آباد و حتی دنیا را به نابودی بکشاند!

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

بئاتریس، که گویی داشت از روی چیزی می‌خواند، گفت: «پیغامم اینه: تنهامون بذار. دیگه نباید آزارمون بدی. دیگه نباید مجبورمون کنی تابلوهای خجالت آور دست مون بگیریم و توی مدرسه راه بریم که همه به مون بخندن. دیگه هرگز نباید مارو به فرستادن به اتاق شیون تهدید کنی. راستش، بهتره که از الان به بعد زنگ‌های تفریح بری سراغ کارهای خودت و بی خیال نمره تشویقی بشی. ربکا باسچرد، تو آدم مزخرفی هستی و هرکسی هم که از تو خوشش می یاد فقط داره تظاهر می کنه. گم شو و دیگه هیچ وقت اذیت مون نکن.»

این‌کتاب با ۲۸۷ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۹۸ هزار تومان منتشر شده است.