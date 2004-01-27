روزانه 20 هزار گردشگر به استان ايلام سفر مي كنند

شريفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: در باره كاربردي واجرايي كردن طرح جامع گردشگري استان ايلام با دانشگاه ايلام قرارداد 18 ماه اي بسته شده وهمچنين مقرر شده در اين مدت راهكارهاي مورد نياز وامكانات جذب گردشگران بررسي وتدوين شود.

وي افزود: مشخص كردن تمام آثار تاريخي ، فرهنگي و جاذبه هاي جهانگردي وگردشگري استان ايلام وهمچنين تهيه وفراهم كردن امكانات وتسهيلات مورد نياز آنها مانند هتل ، حمل ونقل ، سرويسهاي بهداشتي و... از اهداف اوليه طرح جامع گردشگري است .

وي خاطر نشان كرد: ظرف مدت معين شده وارايه راهكارها ، طرح جنبه اجرايي پيدا مي كند ودستگاهها موظف مي شوند نيازها وكمبودهاي گردشگران را تامين كنند ، همچنين مبلغ 90 ميليون تومان نيز به طرح جامع گردشگري اختصاص يافته است.

مدير ايرانگردي ايلام تاكيد كرد: با توجه به باز بودن مرز مهران وعبور زايران از اين مرز سال گذشته يك ميليون و800 هزار نفرگردشگر از استان ايلام ديدن كرده اند وهمچنين در حال حاضرنيز، روزانه بين 18 تا 20 هزارنفر براي عبور ويا تفريح به اين استان مي آيند كه اين آمار نسبت به سالهاي گذشته افزايش چشمگيري داشته است.

شريفي با اشاره به ضعيف بودن تاسيسات گردشگري در استان گفت: براي رفاه حال گردشگران وزايراني كه از اين استان عبور مي كنند ، 120 زاير سرا احداث شد ه است ومبالغي نيز وام در اختيار افراد متقاضي قرارداديم تا مراكز اقامتي را راه اندازي وتجهيز كنند.

وي عمده ترين مشكل صنعت گردشگري كشور را غيبت بخش خصوصي دانست وافزود: در صورتيكه بخش خصوصي با اطمينان وارد عرصه كار وعمل شود وهمچنين دولت نيز صنعت توريسم را كانون توجه خود قرار دهد ، مي توانيم شاهد ارتقاء وپيشرفت اين صنعت در كشور باشيم.