فعالیتهای قرآنی در ایستگاه های مترو

علی اکبر امیری در گفتگو با خبرنگارمهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: سه نمایشگاه هنرهای تجسمی در زمینه های پوستر، نقاشی خط و نقاشی با موضوعات آیات قرآن، اسماء متبرکه و اتحاد ملی و انسجام اسلامی در ایام ماه مبارک رمضان در ایستگاه هفت تیر برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد : برگزاری نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی-قرآنی و مسابقه کتابخوانی با موضوع تفسیر آیات قرآن از دیگر برنامه های مترو در این خصوص است، ضمن آنکه طرح قرآن بخوانید و هدیه بگیرید با هدف فرهنگسازی قرآنی ویژه کودکان و نوجوانان در اکثر ایستگاههای مترو برگزار می شود.

رئیس مراکز فرهنگی و هنری متروی تهران همچنین از اهدای نرم افزارهای آموزشی و فرهنگی قرآنی در ایستگاههای مترو خبر داد و یادآور شد : کلیه اقدامات ذکر شده در خانه های فرهنگ مترو واقع در ایستگاهها و یا غرفه ها و بخشهای تعبیه شده در ایستگاههای مترو صورت می گیرد.