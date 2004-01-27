جلسه هيات مديره پرسپوليس تشكيل نمي شود

به گزارش خبرنگار"مهر" جلسه هيات مديره پرسپوليس براي دومين هفته پياپي تشكيل نخواهد شد تا حضوروتاثير گذاري آنها بر اوضاع باشگاه بازهم كم رنگتر شود.

درحالي كه اوضاع داخلي پرسپوليس چندان ايده آل نيست و اين تيم قبل ازهرچيز به كمك هاي فكري اعضاي هيات مديره نياز دارد ، براي دومين هفته پياپي به علت حاضر نشدن اعضاء، اين جلسه تشكيل نخواهد شد. پرسپوليس تا كمتر ازيك هفته ديگر بايد به مصاف رقيب ديرينه خود برود اما اكبر غمخوار مديرعامل اين باشگاه در سفرخارج از كشور به سر مي برد واعضاي هيات مديره هم هر كدام مشغول رسيدگي به امورات شخصي و بعضا درگيري با انتخابات مجلس هفتم هستند.

با اين شرايط و با توجه به اوضاع داخلي پرسپوليس آيا مي توان انتظار داشت كه اين تيم در رقابتهاي ليگ برتر به موفقيت هاي چشمگيري دست پيدا كند ؟