افزایش ۱۴.۵ درصدی بارش ها در آذربایجان‌ شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب عبدلی افزود: به طور میانگین از اول مهر سال گذشته تا ۲۱ خرداد امسال حدود ۲۵۰ میلی متر بارندگی در استان روی داده است، در حالی که این رقم در بازه زمانی مشابه پارسال ۲۱۸ میلی متر ثبت شده است.

وی با بیان اینکه میانگین بارش آذربایجان شرقی در سال آبی جاری نسبت به بلندمدت حدود ۱۳ درصد و بیش از ۳۶ میلی متر کاهش یافته است اظهار کرد: به طور میانگین در طول این بازه زمانی و در بلندمدت حدود ۲۸۶ میلی متر بارندگی در استان روی داده است.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان با اشاره به اینکه میانگین بارش یک سال کامل آبی در این استان ۳۱۹.۴ میلی متر است گفت: تاکنون در این بازه زمانی حدود ۷۸ درصد از بارش سال آبی جاری تامین شده است.

عبدلی ادامه داد: در فصل بهار و از ابتدای سال جاری تا ۲۱ خرداد حدود ۸۹.۸ میلی متر بارندگی در این استان روی داده است در حالی که در این بازه زمانی و در بلند مدت میزان بارندگی حدود ۱۲۰ میلی متر ثبت شده که نشان از کاهش حدود ۲۵ درصدی و معادل ۳۰ میلی متری بارش در این بازه زمانی است.

وی یادآوری کرد: در سال آبی جاری بیشترین بارندگی از شهرستان هشترود به میزان حدود ۳۸۶ میلی متر و کمترین بارش از آذرشهر به میزان حدود ۱۶۳ میلی متر گزارش شده است.

سرپرست اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: میزان بارش در هشترود نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۶۴.۴ میلی متر و نسبت به بلند مدت ۶.۶ میلی متر افزایش یافته و در آذرشهر نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۳.۵ میلی متر و نسبت به بلند مدت ۸۳ میلی متر کاهش نشان می‌دهد.

عبدلی اضافه کرد: میانگین بارندگی در تبریز در سال آبی جاری حدود ۱۹۸ میلی متر و در بلند مدت حدود ۲۴۸ میلی متر ثبت شده است و میانگین بارش در سال آبی جاری در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته حدود ۴۵.۶ میلی متر و نسبت به بلند مدت ۵۰ میلی متر کاهش یافته است.