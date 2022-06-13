پیام جمهوری اسلامی را در مناسک حج به درستی منتقل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه دوشنبه در دیدار مسئولان حج و زیارت استان با اظهار اینکه ️حج همه مسلمانان یک معنا دارد و حج حجاج کشور ما معنای دیگری دارد و حتی دشمنان ما هم به این زائران نگاهی دیگر دارند، افزود: دنیا به آئین حج و خصوصاً زائران ایران انقلابی نگاه دیگری دارد، پس نگاه ما هم نباید صرفاً یک عمل عبادی فردی باشد زیرا اینجا جایی است که دنیا و زوار دیگر می‌خواهند با ما ارتباط برقرار کنند.

وی افزود: ️وحدت، انسجام و یکپارچگی همان چیزی است که باید به جهان نشان دهیم و انتظار این است که زوار ما رفتاری پخته‌تر و سنجیده‌تر داشته باشند تا بتوانند پیام جمهوری اسلامی را به درستی برسانند و مهم‌تر روح عرفانی و معنویت حج را لمس کنند.

آیت الله لائینی با تاکید براینکه ️سفر حج باید یافته‌های معنوی زیادی برای زائران داشته باشد و حاصلش تغییرات مثبتی باشد، گفت: همان گونه که مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند امنیت مسافران و زوار برای ما مسئله جدی است و باید بیش از پیش مورد توجه باشد و هنوز تلخی حادثه گذشته را فراموش نکردیم.

امام جمعه ساری با عنوان اینکه در حال حاضر شرایط دنیای اسلام نیاز به دعای بیشتر دارد، مراسم برائت جز لاینفک آداب حج دانست و گفت: در مقابل روحیه استکباری و سلطه رژیم غاصب صهیونیستی باید تبری از ظالمان را داشته باشیم.

وی افزود: ️انقلاب اسلامی ما با ایده بزرگ بشریت یا همان عدالت جهانی فاصله دارد و برای گشایش کلی نیاز به دعا برای ظهور فرج امام زمان (عج) داریم، قطعاً حضرت در مراسم حج شرکت می‌کنند، شرکت در حج سعادت همسفر بودن با امام زمان (عج) را با خود دارد.