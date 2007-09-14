مجوز پرداخت یک میلیاردی شهرداری به کتابخانه های عمومی تهران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سی و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران لایحه یک فوریتی تخصیص اعتبار از محل نیم درصد درآمدهای شهرداری تهران به کتابخانه های عمومی به تصویب رسید و براساس این مصوبه به شهرداری تهران اجازه داده می شود مبلغ یک میلیارد تومان از محل اعتبار ردیف 4163 بودجه جاری سال 1386 را تامین و پرداخت کند.

یوسف عباسی مسئول امور انجمن های کتابخانه های عمومی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این مصوبه شورای شهر و نیز جلسه روز چهارشنبه اش با مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران، گفت: خوشبختانه جلسه با توافق های خوبی به پایان رسید و فکر می کنم بتواند پس از چندین سال کش و قوس نهاد با شهرداری، منافع خوبی را عاید کتابخانه ها کند.

وی افزود: مجید جوزانی در مذاکرات روز چهارشنبه از مصوبه شورای شهر در دادن مجوز به شهرداری برای پرداخت یک میلیارد تومان به حساب انجمن کتابخانه های عمومی استان بابت نیم درصد سهم کتابخانه ها از درآمد شهرداری تهران خبر داد که بر این اساس پرداخت این مبلغ به صورت علی الحساب، قطعی شده و تا چند روز دیگر به حساب انجمن واریز می شود.

عباسی اضافه کرد: ما همچنین فهرستی را از تجهیزات مورد نیاز کتابخانه های عمومی - تحت پوشش نهاد - تهیه کرده بودیم که آن را به مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران ارائه دادیم و او نیز برای تامین اعتبار در این خصوص و نیز تعمیر کتابخانه های عمومی اعلام آمادگی کرد. تامین اعتبار مورد نظر برای این کار هم در حال پیگیری است و در روزهای آینده اقدامات لازم در این باره انجام می شود.

به گزارش مهر، بر اساس قانون مصوب سال 82 مجلس شورای اسلامی شهرداری ها موظف اند نیم درصد از کل درآمدهایشان را برای هزینه شدن در کتابخانه های عمومی به حساب انجمن کتابخانه های عمومی همان شهر واریز کنند که بسیاری از شهرداری های کشور و به ویژه کلان شهرهایی مانند تهران، مشهد، اهواز و تبریز از زمان تصویب این قانون تاکنون، این کار را انجام نداده اند.