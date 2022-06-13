مکتب حاج قاسم و شهدا تنها راهکار برون رفت از مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد عبدالله پور بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با خانواده شهید سرافراز گیلان شهید «شیرویه امام دوست» با بیان اینکه شهدا بزرگترین مؤلفه قدرت نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، اظهار کرد: شهیدان بدون هیچ چشم داشتی به جبهه‌های حق علیه باطل رفته و با خون پاک خود باعث استحکام این نظام مقدس در برهه‌های حساس شدند.

وی با تأثیر شهدا دفاع مقدس و مدافع حرم در دفاع از حریم اهل بیت، گفت: شهیدان دفاع مقدس و مدافع حرم به زیبایی ناموس پرستی، وطن پرستی و جهاد در راه پروردگار را عملیاتی کردند و امروز مورد توجه خاص حضرت امیرالمومنین (ع) و حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) هستند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه انسان برای قرار گرفتن در مسیر حق باید دشمن شناس و امام شناس باشند، بیان کرد: شهید «شیروبه امام دوست» با بصیرت کامل، همواره در مسیر امام خویش قرار داشت و در این راه هم به آرزوی خود یعنی شهادت رسید.

سردار عبدالله‌پور مکتب حاج قاسم و شهدا را تنها راه برون رفت از شرایط کنونی کشور دانست و تصریح کرد: شهدای عزیز به ولایت باور کامل داشتند و با نگاه به اراده امام خود حرکت می‌کردند، همانگونه که وصیتنامه شهدا ولایت نامه است لذا باید به این امر توجه جدی شود.

وی با بیان اینکه مادران و خانواده‌های شهدا در اجر معنوی شهدا و حماسه آفرینی آنان شریک هستند، گفت: بدون شک کانون خانواده و تربیت اسلامی و انقلابی یکی از مؤثرترین مؤلفه‌ها در پرورش شخصیت شهدا بوده و در این زمینه نقش مادران و پدران شهدا چشمگیر است.