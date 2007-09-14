به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ایگور یلفرنسکو رئیس کمیته امور دینی و قومی شورای شهر مسکو گفت: ما باید از نمایندگان تمام ادیان و گروههای قومی حمایت کنیم.

براساس این طرحها دستکم یک فروشگاه محصولات حلال در هر منطقه از مسکو افتتاح خواهد شد. این فروشگاههای حلال خارج از محوطه مساجد قرار می‌گیرند تا غیر مسلمانان نیز بتوانند از محصولات حلال استفاده کنند.

یلفرنسکو یادآور شد که این طرح به پیشنهاد شورای مفتیان روسیه انجام می‌شود و با کمک شورای شهر به مرحله عمل می‌رسد. شورای مفتیان روسیه همچنین استانداردهایی ی برای تأیید محصولات حلال تعیین کرده اند.

در کشورهای روسیه تعداد قابل توجهی فروشگاه محصولات حلال وجود دارند که بیشتر آنها در تاتارستان و جمهوریهای مرکزی روسیه قرار دارند.

رئیس کمیته امور دینی و قومی شورای شهر مسکو گفت: شورای شهر این پروژه را یاری می کند چرا که فروشگاه های حلال قدرت فروشگاه های بزرگ زنجیره ای را افزایش خواهد داد.

وی همچنین اعتقاد دارد که افتتاح این فروشگاههای حلال می‌تواند تساهل در روسیه را تقویت کند. این فروشگاه‌ها می‌توانند فرصتهای بیشتری برای غیر مسلمانان فراهم کنند تا درباره اسلام و فرهنگ اسلامی مطالب بیشتری بیاموزند؛ چرا که هرچقدر بیشتر مردم درباره سنتهای یکدیگر بیاموزند پرهیزگارتر خواهند شد.

اسلام با داشتن 23 میلیون مسلمان در کشورهای روسیه دومین دین بزرگ این سرزمین پس از مسیحیت ارتدکس محسوب می‌شود.