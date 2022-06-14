به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، جواد قناعت در ادامه پیگیری مسائل استان در پایتخت، طی دیداری با سرپرست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، افزایش سرمایهگذاریهای این نهاد در استان را خواستار شد.
وی در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی خراسان جنوبی و تولید چند محصول استراتژیک با ارزش افزوده بالا، گفت: سرمایهگذاری ستاد اجرایی در این زمینه، ضمن سودآوری برای این نهاد به توسعه خراسان جنوبی نیز کمک خواهد کرد.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: ایجاد صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی از جمله پیشنهادات ما به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است.
وی ضمن تشکر از اقدامات مؤثر این ستاد در حوزه محرومیتزدایی و توانمندسازی اقتصادی و مباحث اجتماعی و مردمی همچنین در زمینه اجرای طرح هاب شتر، اظهار کرد: اجرای طرح هاب شتر و برنامهریزی برای تکمیل زنجیره ارزش در این حوزه با ایجاد صنایع وابسته، کمک بسیار مؤثری در زمینه رفع محرومیت از نهبندان به عنوان شهرستان هدف این طرح است.
قناعت گفت: با توجه به ظرفیتهای موجود، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) میتواند در زمینه محصولات کشاورزی شهرستان نهبندان سرمایهگذاری کند.
وی بر فراهم بودن شرایط برای ورود ستاد اجرایی به حوزه معدن و ایجاد صنایع معدنی در استان نیز تاکید کرد.
بحث و رایزنی در خصوص ظرفیتهای خراسان جنوبی و نحوه سرمایهگذاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در این زمینه، به اعلام آمادگی این نهاد برای ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی خرد در راستای حمایت از طرحهای کشاورزی استان انجامید.
آمادگی اجرای طرح ۱۰۰ هکتار مزرعه - ویلا با مدیریت یکپارچه از دیگر برنامههای پیشنهادی این ستاد برای استان بود که در صورت همراهی سازمان جهاد کشاورزی برای هزار نفر در خراسان جنوبی عملیاتی میشود.
ایجاد شرکت کشت و صنعت به مساحت ۳۰۰ هکتار برای پرورش و تکثیر محصولات زراعی و باغی و کاشت و اصلاح نژاد زعفران، اجرای طرح فرآوری زرشک و تکمیل زنجیره ارزش غذایی این محصول، مشابه آنچه در هاب شتر رقم خورده از جمله اقداماتی است که توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان عملیاتی خواهد شد.
سرپرست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در پایان با تاکید بر لزوم سرعت بخشیدن به روند انعقاد تفاهمنامه استان بدون بیکار در خراسان جنوبی، توجه به گلوگاههای زنجیره ارزش استان، ارائه تسهیلات خرد روستایی، سرمایهگذاری در صنایع مادر در راستای تکمیل زنجیره رستههای مزیتدار مناطق کم برخوردار به منظور اجرایی شدن مصوبات کمیته فی مابین در بازه زمانی دو ماه همچنین افتتاح پروژههای تکمیلی هاب شتر در مرداد ماه را متذکر شد.
در این جلسه که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) خراسان جنوبی همراه بود، از اقدامات مؤثر مدیرکل جوان و انقلابی ستاد اجرایی در استان و تعامل خوب وی با دستگاههای اجرایی تقدیر و تشکر شد.
همچنین مقرر شد دو تیم کارشناسی حوزه معدن و کشاورزی ستاد با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، تمامی ظرفیتهای اقتصادی استان را از نزدیک رصد و پایش کنند تا در مدت دو ماه آینده، نتایج نهایی برای حضور و آغاز فعالیتهای جدید این نهاد در خراسان جنوبی اعلام شود.
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