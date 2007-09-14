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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۴۵

همایش "فلسفه در مدارس" در استرالیا برگزار می‌شود

همایش "فلسفه در مدارس" در استرالیا برگزار می‌شود

همایش فلسفه در مدارس از 20 تا 24 سپتامبر( 29 شهریور تا 2 مهر ماه) در دانشگاه ملبورن استرالیا برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، فدراسیون انجمنهای فلسفه در مدارس استرالیا به عنوان برگزار کننده این همایش سالانه ، همایش امسال را با موضوع "فلسفه در مدارس" و با محوریت تقویت انجمنهای فلسفی و ترویج برتریهای فلسفی برگزار می‌کند.

دکتر اسکار برینیفیر از فرانسه در این همایش سخنرانی خود را با محور زندگی تازه برای فلسفه ارائه می‌کند. دکتر هو واه کم از سنگاپور درباره آوردن فلسفه به کلاس درست و چشم انداز فلسفه برای کودکان در آسیای جنوب شرقی صبحت کرده و کلینون گلدینگ از استرالیا درباره پیشرفت فلسفی در فلسفه برای کودکان: نظریه و ابرازها سخنرانی خواهد کرد.

راجر ساتکلیف از انگلستان مقاله‌ای را باعنوان برآیندهای فلسفه برای یا فلسفه با کودکان در بریتانیا و دکتر گیلبرت برگ از کوینزلند مقاله خود را با محوریت دو حلقه کندوکاو: التزامات تمرین در کلاس ارائه می‌کنند.

کد مطلب 551386

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