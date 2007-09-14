300 پایگاه اورژانس جاده ای در کشور راه اندازی می شود

دکتر فرزاد پناهی با اشاره به اینکه در حال حاضر ضریب حضور اورژانس بر بالین مصدومان در جاده ‌ها به 15 دقیقه کاهش یافته است، به خبرنگار مهر گفت: این تعداد پایگاه اورژانس جاده ای، تا پایان برنامه چهارم توسعه در کشور، راه اندازی خواهد شد.

وی همچنین از راه اندازی 350 پایگاه اورژانس شهری تا پایان برنامه چهارم در کشور خبر داد و افزود: ضریب حضور اورژانس در شهرها، کمتر از 7 دقیقه است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور تصریح کرد: در حال حاضر 760 پایگاه اورژانس بین راهی و جاده ‌ای در کشور فعال است.

پناهی در ادامه به راه اندازی 20 پایگاه امداد اورژانس هوایی در کشور تا پایان برنامه چهارم، اشاره کرد و افزود: تا کنون 11 پایگاه امداد اورژانس هوایی راه ‌اندازی شده است.