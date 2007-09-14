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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۱۵

ششمین جلسه بازپرسی هم میهن 26 شهریور برگزار می‌شود

ششمین جلسه بازپرسی رسیدگی به پرونده روزنامه توقیف‌ شده"هم میهن"، 26 شهریور ماه در شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برگزار می شود.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع غلامحسین کرباسچی، مدیر مسئول روزنامه هم میهن با اعلام این مطلب، گفت: بر اساس احضاریه ای که صادر شده، دوشنبه آینده در شعبه مزبور حاضر و به سوالات بازپرس پرونده پاسخ می دهیم.

وی افزود: پیش از این پنج جلسه بازپرسی رسیدگی به پرونده روزنامه هم میهن برگزار و طی آن اتهاماتی نظیر "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی"، "افترا به دستگاه قضایی"، تشویق و تحریص افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه منافع، حیثیت و امنیت جمهوری اسلامی ایران" و "توهین به مقامات" دایر بر اعلام جرم مدعی العموم و شاکیان خصوصی به موکلم تفهیم و وی نیز در مقام دفاع از خود مطالبی را بیان داشت.

کد مطلب 551400

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