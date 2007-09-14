محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع غلامحسین کرباسچی، مدیر مسئول روزنامه هم میهن با اعلام این مطلب، گفت: بر اساس احضاریه ای که صادر شده، دوشنبه آینده در شعبه مزبور حاضر و به سوالات بازپرس پرونده پاسخ می دهیم.

وی افزود: پیش از این پنج جلسه بازپرسی رسیدگی به پرونده روزنامه هم میهن برگزار و طی آن اتهاماتی نظیر "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی"، "افترا به دستگاه قضایی"، تشویق و تحریص افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه منافع، حیثیت و امنیت جمهوری اسلامی ایران" و "توهین به مقامات" دایر بر اعلام جرم مدعی العموم و شاکیان خصوصی به موکلم تفهیم و وی نیز در مقام دفاع از خود مطالبی را بیان داشت.