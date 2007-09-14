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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۳۵

سال جاری در مدرسه معصومیه؛

100 فارغ التحصیل دانشگاهی تحصیلات حوزوی خود را آغاز می‌کنند

100 فارغ التحصیل دانشگاهی تحصیلات حوزوی خود را آغاز می‌کنند

مدیر حوزه علمیه معصومیه گفت: بیش از 120 نفر در سال جدید تحصیلی در حوزه علمیه معصومیه پذیرش شده اند که 100 نفر از این تعداد فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی هستند.

حجت الاسلام قوامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : سال جدید تحصیلی این مدرسه علمیه به صورت غیر رسمی از 10 شهریور آغاز شده و پیش بینی می شود همزمان با عید سعید فطر، مراسم افتتاحیه رسمی سال جدید تحصیلی این حوزه برگزار شود.

کد مطلب 551403

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