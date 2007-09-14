حجت الاسلام قوامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : سال جدید تحصیلی این مدرسه علمیه به صورت غیر رسمی از 10 شهریور آغاز شده و پیش بینی می شود همزمان با عید سعید فطر، مراسم افتتاحیه رسمی سال جدید تحصیلی این حوزه برگزار شود.