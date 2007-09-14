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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۵۵

ستاد رهبران دینی امریکا برای ریشه کن کردن گرسنگی و فقر تشکیل شد

ائتلاف رهبران بین ادیان اسلام، مسیحیت (کاتولیک وپروتستان) و یهودیت ستاد یکساله خود را برای ریشه‌کن کردن علل گرسنگی و فقر در جزیره لانگ آیلند نیویورک در امریکا آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نیوزدی، برگزار کنندگان گردهمایی ائتلاف رهبران ادیان توحیدی در جزیره لانگ آینلد  با اشاره به زمان روزه داری مؤمنان به ادیان توحیدی و برداشت محصول توسط آنها که وضعیت گرسنگان و فقرا را تداعی می کند این گردهمایی را روز چهارشنبه 21 شهریورماه برگزار کردند.

اعضای این ائتلاف تلاش خواهند کرد آگاهی عمومی را درباره فقرا و رنج آنها ارتقاء دهند چرا که مردم این جزیره در شرایط نامناسب اقتصادی به سر می‌برند و این امر در نظر بسیاری از مقامات اهمیت چندانی نداشته است.

به طور کلی از هر پنج خانه‌وار یک خانواده کمتر از 40 هزار دلار در سال در آمد دارند که این میزان برای یک خانواده چهار نفره شرایط زیر خطر فقر را رغم زده است، عدم توانایی آنها در تهیه مسکن نیز مشکل را چند برابر کرده چرا که یافتن مسکن تقریبا نیمی از درآمد آنها را به خود اختصاص می دهد.

کشیش توماس گوهو مدیر اجرایی شورای کلیساهای لانگ آیلند خاخام پولا وینینگ از معبد سینای لانگ آیلند در لارنس و حبیب احمد رئیس مرکز اسلام لانگ آیلند از جمله شرکت کنندگان در این ائتلاف بودند.

احمد با اشاره با حدیثی از پیامبر اکرم(ص) اهمیت توجه به گرسنگان در سنت دینی اسلام را یادآور شد.

بیش از222 رهبر دینی از 100 گروه دینی برای شرکت در کارگاه های این ائتلاف که قرار است سطح آگاهی عمومی را درباره فقر و گرسنگی ارتقاء دهد شرکت خواهند کرد.

جامعه مسلمانان و یهودیان این منطقه همچنین در نظر دارد روز 27 سپتامبر (5 مهر ماه) مراسم نیایشی مشترکی را با محوریت توجه به زندگی نیازمندان برگزار کند.

کد مطلب 551417

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