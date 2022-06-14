افزایش پوشش بیمه ای خدمات بستری و سرپایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی ناصحی در اولین همایش ملی پرستاری جامعه‌نگر، گفت: اگر در برنامه‌ریزی نظام سلامت همه ارکان کنار یکدیگر باشند و همه جوانب دیده شود، آن وقت این نظام بر ریل خود به سمت ارائه خدمات باکیفیت پیش می‌رود. اگر هر ارگانی جداگانه کار کند، جواب نخواهیم گرفت. وزارت بهداشت در حوزه‌های مختلف دست کمک دارد، اما در مؤلفه‌های مرتبط با سلامت حداقل ۲۵ مرکز نقش دارند و اگر همه مراکز کنار هم نباشند، مطمئناً برون‌داد ضعیفی خواهیم داشت.

وی افزود: در حوزه اعتبارات نظام سلامت می‌بینید که اعتبارات پراکنده هستند و کم اثرگذار هستند. بیمه سلامت یکی از ارکان مهم تأمین مالی در عمده جمعیت کشور است. ما قشر زیادی را تحت پوشش داریم و نزدیک به ۴۶ میلیون نفر جمعیت از قبل و به تازگی ۵ میلیون نفر را هم طی سال جاری تحت پوشش بیمه برده‌ایم و این ظرفیت اجتماعی مناسب درمانی است که اگر خوب عمل کنیم هم منابع به درستی هزینه می‌شود و هم رضایتمندی مردم افزایش می‌یابد

ناصحی تاکید کرد: پوشش جمعیتی، پوشش خدمات و پوشش هزینه‌ای از اقدامات ما است‌. در بحث پوشش جمعیت، کشور ما وضعیت بدی نداشته است و در رتبه بندی سال ۲۰۱۷_۲۰۱۸ رتبه ۴۲ را داشته است و الان با اقدام فعلی دولت سیزدهم بازهم پوشش جمعیتی افزایش داشته است و افراد کم برخوردار جامعه نیز تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفتند و پشتیبانی مالی هم با نگاه عدالت محور صورت گرفته است. در حال حاضر پوشش خدمات بخش سرپایی را ۸۰ درصد و در بخش بستری ۹۵ درصد کرده‌ایم.

وی افزود: خدمات زیادی ارائه می‌دهیم؛ در این زمینه کشور ما رتبه ۴۸ را دارد، اما خدمات پرستاری در منزل، پزشکی از راه دور و…، هم باید به خدمات ما اضافه شوند. اتفاق خوبی در بیمه سلامت در حال رخ دادن است و در برنامه‌های پیشنهادی خود به این موارد هم اشاره کرده‌ایم که تحت پوشش بیمه قرار گیرند و خود ما در این بخش اعلام آمادگی کرده‌ایم.

ناصحی با اشاره به اینکه ایران اولین کشور منطقه در پوشش جمعیتی خدمات سلامت است، بیان کرد: اما خدمات نیاز به تکمیل دارند تا ارزان‌تر و راحت تر به دست مردم برسند. در بحث حفاظت مالی از مردم جدیدترین موضوع پوشش بیمه بیماران مزمن و صعب‌العلاج است که ۵,۰۰۰ میلیارد تومان اختصاص بودجه برای سال ۱۴۰۱ گرفته‌ایم که کارهای نهایی آن درحال انجام است تا پرداختی از جیب این بیماران را به شدت کاهش دهد و در این بخش هم موضوع پرستاری در منزل بیماران را مشخص کردیم و امیدواریم تصویب شود.

وی با اشاره به اینکه اقدامات در زمینه پوشش خدمات توانبخشی مناسب نبوده است، اظهار کرد: ما خدمات اوتیسم را تحت پوشش برده و با تعرفه دولتی پرداخت می‌کردیم اما دیدیم کافی نیست و امسال پیشنهاد کردیم این خدمات با ۷۰ درصد تعرفه خصوصی پرداخت شود. قطعاً برای مراقبت‌های در منزل هم باید تعرفه درستی دیده شود و صیانت از حقوق مردم دیده شود.

ناصحی تاکید کرد: بیمه صرفاً یک پرداخت کننده نیست؛ بلکه باید به شکل اصولی خدمات ارائه دهیم. با این شیوه بسته بیمه‌ای تقویت شده و هزینه‌ها کاهش می‌یابد. امسال و سال گذشته خوشبختانه بودجه خوبی گرفتیم.

وی همچنین درباره کاشت حلزون و پوشش بیمه‌ای آن گفت: کل هزینه کاشت حلرون در کشور ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است و با همکاری معاونت درمان وزارت کاشت کل این بیماران را رایگان تحت پوشش خواهیم آورد.

ناصحی تاکید کرد: موضوع تعرفه‌های پرستاری به طور جدی از سوی ما پذیرفته شده است تا فرمایش مقام معظم رهبری در این حیطه اجرایی شود. پس از آن در زمینه پرداخت‌ها اتفاقات مناسبی خواهد افتاد و این درحالی است که لازم است نقش پرستاری بهتر از گذشته ایفا شود.