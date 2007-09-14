کانون نخبگان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این کانون وظیفه شناسایی استعدادهای درخشان، هدایت و شکوفاسازی استعدادهای درخشان از طریق تدوین مقررات و تصویب و اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی خاص، حمایت مادی و معنوی از استعدادهای درخشان، جذب استعدادهای درخشان در مراکز حوزه عملیات دانشگاه و بارور کردن خلاقیتها ، خلق نو آوریها و شکوفایی توان علمی استعدادهای درخشان مطابق با نیازهای کنونی کشور و در تطبیق با ارزشهای متعالی دین مبین اسلام را بر عهده دارد.

عضویت در کانون نخبگان بر اساس عملکرد برجسته و استثنایی تعریف می شود که فرد در یک یا چند حیطه از خود نشان می دهد و عملکردهای استثنایی این افراد بر اساس میزان کسب امتیاز عملکرد در حوزه های مختلف، مطابق با دستورالعمل سطح بندی مورد ارزشیابی قرار گرفته و تقسیم می شوند.

تداوم عضویت دانشجویان در کانون نخبگان و استفاده از تسهیلات سطح بندی شده منوط به تداوم عملکرد استثنایی و پویایی دانشجو در طی دوره تحصیل دانشگاهی است.

شورای سیاست گذاری (هئیت امنا) کانون نخبگان به عهده شورای سیاست گذاری دانشگاه خواهد بود. وظیفه بررسی و تصویب آئین نامه ها و دستورالعملهای کانون نخبگان و هدایت تسهیلات و امکانات دانشگاه در جهت تامین اهداف کانون و تعیین اولویت های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی و اعلام آن به کانون نخبگان را بر عهده دارد.

دانشگاه موظف است بستر استفاده از امکاناتی نظیر وام تحصیلی، کمک هزینه تحصیلی، خوابگاه، بن خرید کتاب، امکانات تفریحی و ورزشی برای دانشجویان را با اعمال درصد به تناسب سطح فراهم کند.

دانشگاه موظف است تسهیلات شرکت در کنفرانسهای علمی خارج از کشور، کارگاههای مورد نیاز کانون نخبگان، اعطای بورس کوتاه مدت و تسهیلاتی جهت انجام کارهای تحقیقاتی دانشجویی را برای دانشجویان در نظر گیرد.