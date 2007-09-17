اولین مرقع از آثار منسوب به میرعماد منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این اثر از گنجینه کتابخانه مجلس شورای اسلامی منتشر شده و مرقعی است شامل 16 قطعه از متون ادبی و عرفانی که با خطوط "آقا سیدعلی اکبر حسنی حسینی" معروف به سید گلستانه با مقدمه شکسته نویس برجسته معاصر محمدحسین عطارچیان به رشته تحریر درآمده است.

گلستان گلستانه (مرقع آقا سیدعلی اکبر گلستانه) در 48 صفحه و 2000 نسخه و با بهای 7000 تومان توسط انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.



به گزارش مهر، میرعماد در قزوین خوشنویسی آموخت و در تبریز در زمره شاگردان محمدحسین تبریزی درآمد. "استاد اخیر" از خوشنویسان برجسته آن دوره خیلی زود او را "استاد خوشنویسان" نامید و میرعماد را از شاگردی بی‌ نیاز دانست. میرعماد از تبریز به عثمانی و حجاز رفت و سپس به ایران بازگشت. مدتی در خراسان و هرات به کاتبان کتابخانه‌ فرهاد خان قرامانلو، از امرای لشگریان شاه‌عباس پیوست. پس از قتل فرهاد خان به قزوین آمد و در 1008 هجری قمری به اصفهان رفت. میرعماد در اصفهان عریضه‌ ای به نستعلیق در مدح شاه عباس دوم نوشت و برای او فرستاد و شاه نیز او را به دربار فراخواند.

میرعماد تغییراتی در قواعد نستعلیق به وجود آورد و در شانزده سال اقامتش در اصفهان، شاگردان بسیاری داشت و آثار فراوانی از خود به جا گذاشت. میرعماد در 63 سالگی و توسط مقصود بیک قزوینی - رئیس ایل شاهسون قزوین - در تاریکی شب کشته شد و مزارش اکنون در اصفهان است. آثار میرعماد در حال حاضر در موزه‌ خوشنویسی قزوین واقع در کاخ چهلستون نگهداری می شوند.