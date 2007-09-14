اردوی تیم فوتبال جوانان ایران در آلمان و امارات / پاس حریف بعدی شاگردان نیکولیچ

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان ایران که خود را برای حضوری پرقدرت در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا آماده می کند، برپایی اردو در کشورهای آلمان و امارات را در برنامه خود دارد.

این تیم که روزچهارشنبه در دیداری دوستانه به مصاف تیم جوانان نفت تهران رفت، روز دوشنبه هفته آینده نیز در ورزشگاه دستگردی تهران به دیدار تیم فوتبال جوانان پاس تهران می رود.

پنج روز پس از دیدار تدارکاتی مقابل پاس تهران بازیکنان تیم فوتبال جوانان ایران در تست آمادگی جسمانی شرکت می کنند. تست تیم جوانان ایران روز شنبه سی و یکم شهریورماه در سالن سنجش مجموعه ورزشی انقلاب انجام خواهد شد.

مسئولان کمیته جوانان فدراسیون فوتبال درهفته نخست مهرماه سالجاری و پیش از سفر به آلمان انجام دو بازی دوستانه با تیم های داخلی را در دستور کار دارند اما هنوز حریفان این تیم مشخص نشده است.

درصورتی که مقدمات سفر به آلمان مهیا شود این تیم از دهم مهرماه به مدت 10 روز اردویی را در این کشور برپا خواهد کرد.

در بازگشت از آلمان جوانان فوتبال ایران به مدت سه روز استراحت می کنند و از روز بیست و دوم مهرماه با حضور 30 بازیکن اردوی این تیم در کمپ تیم های ملی برپا می شود.

سه روز پس از شروع مجدد اردو تیم فوتبال جوانان ایران با هدف برپایی اردویی پنج روزه عازم امارات می شود و در این مدت دو بازی تدارکاتی را مقابل تیم فوتبال جوانان این کشور انجام خواهد داد.

درپایان این اردو تیم فوتبال جوانان کشورمان به مدت 14 روز تمرینات نهایی را برای شرکت در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا در کمپ تیم های ملی پیگیری می کند.