سید اسدالله جولایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : بررسی زندانیان دیه در تمامی استانهای کشور نشان می دهد که خودروی 68 درصد زندانیان دیه در زمان تصادف، فاقد بیمه نامه بوده است و این در حالی است که با ممانعت از تردد این خودروها، از ورود بسیاری از افراد به زندانها جلوگیری می شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 35 درصد خودروهایی که در سطح شهر تردد می کنند، فاقد بیمه نامه خودور هستند و این در حالی است که کماکان توجهی نسبت به توقف خودروهای فاقد بیمه صورت نمی گیرد.

مدیر عامل ستاد دیه اظهار داشت : در دی ماه سال 84 رئیس قوه قضائیه طی نامه ای به وزیر کشور خواستار توقف خودروهای فاقد بیمه نامه شد، اما تا کنون این امر اجرایی نشده است و کماکان این خودروها بدون محدودیت در سطح شهر تردد می کنند.

جولایی با بیان اینکه نیروی انتظامی به صورت وظیفه‌مند اقدامی در جهت توقف خودروهای فاقد بیمه نامه انجام نمی دهد، خاطر نشان کرد : بارها از مسئولان امر خواسته ایم به جهت افزایش تعداد زندانیان دیه ، اقدامی اصولی و جدی در راستای توقف خودروهای فاقد بیمه نامه انجام دهند که امیدواریم این امر به زودی محقق شود.