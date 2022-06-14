اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات به چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری پیش از ظهر سه شنبه در شورای هماهنگی بانک‌های چهارمحال و بختیاری با اشاره به تخصیص ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات به استان، اظهار کرد: امکان جذب ۶۰ درصد از این تسهیلات مصوب شده به چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

وی با بیان اینکه ۱۲ میلیارد ریال این تسهیلات قرض الحسنه می‌باشد، تصریح کرد: برخی بانک‌های عامل در چهارمحال و بختیاری در حوزه پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ نزدیک به صفر است.

استاندار چهارمحال و بختیاری عملکرد پرداخت تسهیلات بانک‌ها در استان را غیر قابل قبول دانست و عنوان کرد: تسهیلات اشتغال زایی می‌تواند تأثیر بسزایی در افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری داشته باشد.

حیدری با اشاره به ضرورت تسهیل فرآیند دریافت تسهیلات، مطرح کرد: بانک‌های عامل باید پس از اختصاص اعتبار و منابع باید تسهیلات را به سرعت پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه وضعیت منابع و مصارف بانک‌ها در استان باید گزارش داده شود، اعلام کرد: نباید در مسئله ضامن در مناطق محروم سخت گیری شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به خدمت رسانی جهادی به مردم مناطق محروم و سخت گذر استان، گفت: در این مناطق باید شعب سیار حضور پیدا کنند.