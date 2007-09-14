بزرگداشت دومین روز جهانی نجوم در سال جاری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه های دومین روز جهانی نجوم شامل کارگاه ساخت ساعت آفتابی برای نوجوانان و جوانان، کارگاه نقاشی کودکان، رصد ماه و سیارات با تلسکوپ، پخش اسلایدهای نجومی، سخنرانی و پرسش و پاسخ در فضای باز، برگزاری مسابقات نجومی با اعطای جوایز، توزیع بروشورها ویژه جهت آشنایی عموم نجوم، عرضه کتب، پوستر، تجهیزات و نرم افزارهای نجومی و .... خواهد بود.

برای اولین بار امسال روز شنبه 15 سپتامبر برابر با 24 شهریور ماه جاری از سوی لیگ برگزار کننده روز جهانی نجوم به عنوان دومین روز جهانی نجوم در سال اعلام شده است.