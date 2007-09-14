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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۲۶

/هشدار به شهروندان بی احتیاط /

عبور از نرده‌های خطوط پرسرعت اتوبوسرانی فاجعه آفرین است

عبور از نرده‌های خطوط پرسرعت اتوبوسرانی فاجعه آفرین است

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از نصب نرده های فلزی در حد فاصل چهار راه تهرانپارس تا میدان آزادی خبر داد .

 به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین بیژنی مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه گفت : اتوبوسهایی که از مسیر BRT عبور می کنند از سرعت حرکت بالاتری برخوردارند .

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه از شهروندان خواست با رعایت حق تقدم اتوبوسهای BRT از پرش از روی نرده های نصب شده به منظور طی عرض خط مذکور جدا خودداری کنند. چون عبور از این موانع و ورود به مسیر حرکتی اتوبوسها خطرناک بوده و می تواند زمینه تصادفات جبران ناپذیری را به وجود بیاورد .

بیژنی با اشاره به فعال شدن خطوط پرسرعت معروف به BRT گفت : نصب نرده های فلزی درسراسر خط مذکور به جهت ایمن سازی و ساماندهی تردد عابران پیاده و مسافران انجام می شود.

کد مطلب 551450

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