علی لدنی تهیه کننده فیلم "پروین اعتصامی" در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: "برای نقش پروین اعتصامی با شقایق فراهانی مذاکراتی انجام داده ایم و قرار است وی ایفاگر این نقش باشد. ایرج راد، بهناز جعفری و فرهاد اصلانی دیگر بازیگرانی هستند که برای حضور در این فیلم با آنها مذاکره کرده ایم."

لدنی تله فیلم "پروین اعتصامی" را کاری از گروه ادب و هنر شبکه دو سیما معرفی کرد و درباره شروع تولید آن گفت: "قرار است به زودی پیش تولید فیلم را آغاز و از پانزدهم مهرماه تصویربرداری را کلید بزنیم. حسن پور این فیلم را بر اساس فیلمنامه ای از خودش تولید می کند."

حسن پور به تازگی ساخت فیلم سینمایی نشانی را با بازی رضا عطاران و فاطمه صادقی به پایان رسانده است و فیلم سینمایی "بالاتر از آسمان" را آماده اکران دارد. این فیلم قرار است در جشنواره بین المللی مذهب روز ایتالیا شرکت کند.