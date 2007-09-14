بخارا ویژه "آنا آخماتوا" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش شب "آنا آخماتوا" در خانه هنرمندان و ترجمه سروده هایی از وی در شصت و یکمین شماره بخارا ارائه شده است.

در این شماره همچنین مطالبی از ترانه مسکوب، محمد مختاری، سعید فیروزآبادی، عبدالعلی دستغیب، احمد پوری و ناهید طباطبایی شامل زندگینامه، اشعار، مقالات و خاطراتی از آنا آخماتوا به چشم می خورد.

آنا آندرییونا گارنیکو با نام شاعری آنا آخماتوا در کنار ماندلشتام، پاسترناک و مایاکوفسکی از جمله شاعران بزرگ روس است که چاپ کتاب های او بیش از 30 سال در شوروی ممنوع بود.

وی که دکترای افتخاری دانشگاه آکسفورد را دریافت کرد سال ها با سیاست های استالین مبارزه کرد و در این راه همسرش گومیلف را که از شاعران مطرح روسیه بود از دست داد. آخماتوا در دهه هفتاد زندگی خود در بیمارستانی در حوالی مسکو درگذشت و در لنینگراد به خاک سپرده شد.

نکته جالب توجه در این شماره استفاده از عکس هایی متعدد از آخماتوا و دیگر شاعران همدوره اوست که در کنار مطالب مستندگونه و خاطره و... تصویری دقیق از سیاست های ضدفرهنگی استالینسیتی ارائه می دهد.

بخارا (شماره 61) با بیش از 500 صفحه و با بهای 3000 تومان از فردا روانه پیشخوان کتابفروشی ها می شود.