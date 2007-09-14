دربی تاتنهام - آرسنال از همه دیدنی تر است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال که یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی در رقابت های این فصل لیگ برتر است در وایت هارت لین میهمان تاتنهام است. این دیدار همان قدر که برای ونگر به منظور صدرنشینی رقابت ها اهمیت دارد برای یول به منظور اخراج نشدن از سمت مربیگری تاتنهام مهم است. این تیم در حال حاضر در رده چهاردهم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر قرار دارد.

ضمن اینکه منچستریونایتد هم در گودیسون پارک مقابل اورتون کار دشواری پیش رو دارد.

برنامه کامل بازی های هفته ششم به این شرح است:

شنبه 24/6/86:

* اورتون - منچستریونایتد

* پورتسموث - لیورپول

* تاتنهام - آرسنال

* بیرمنگام - بولتون

* ساندرلند - ریدینگ

* وستهام - میدلزبرو

* ویگان اتلتیک - فولهام

* چلسی - بلکبرن

یکشنبه 25/6/86:

*منچسترسیتی - آستون ویلا

دوشنبه 26/6/86:

* دربی کانتی - نیوکاسل

جدول رده بندی:

1- لیورپول 10 امتیاز(یک بازی کمتر)

2- آرسنال 10 امتیاز(یک بازی کمتر)

3- اورتون 10 امتیاز

4- چلسی 10 امتیاز

5- من سیتی 9 امتیاز

...........................

18- ریدینگ 4 امتیاز

19- بولتون 3 امتیاز

20- دربی کانتی یک امتیاز