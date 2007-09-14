دروازه بان ذوب آهن به اردوی تیم فوتبال جوانان دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درخشش محمدباقر صادقی در مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور مربیان تیم فوتبال جوانان کشورمان تصمیم گرفتند تا این بازیکنان جوان را به اردو فراخوانده تا توانایی هایش را مورد سنجش قرار دهند.

صادقی که یکی از بهترین بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن در فصل جاری مسابقات لیگ برتراست پس از برگزاری دیدارهای هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر از روز شنبه ( فردا ) در اردوی تیم فوتبال جوانان کشورمان حضور می یابد.

درحال حاضر سه دروازه بان به نام های داود نوشی صوفیانی، مسعود پورمحمد جعفر و محمدرضا امیری در اردوی تیم فوتبال جوانان کشورمان حضور دارند.