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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۳۹

توزیع 90هزار مجوز جدید طرح ترافیک طبق برنامه

توزیع 90هزار مجوز جدید طرح ترافیک طبق برنامه

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از آغاز توزیع 90 هزار مجوز طرح ترافیک طبق برنامه بین متقاضیان خبر داد.

دکترمحمود صفارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: عملیات صدور مجوزها تقریبا به پایان رسیده است و توزیع آرمهای طرح ترافیک طبق برنامه و توسط پیک بادپا از روز گذشته در شهر تهران آغاز شده است. 

وی افزود : مدارک 80 درصد از متقاضیان دریافت مجوز تا کنون تکمیل شده است و امیدواریم تا اول مهرماه عملیات صدور مجوز ها به پایان برسد تا قبل از پایان مهلت مجوزهای قبلی مورد استفاده قرار بگیرد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد اعتراضات فرمانداری نیز تأکید کرد: ما طبق برنامه تمام وظایف خود را در این خصوص انجام داده ایم و افراد، نهادها و سازمانها هزینه های مربوط را پرداخت کرده اند.

کد مطلب 551465

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