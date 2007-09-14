توزیع 90هزار مجوز جدید طرح ترافیک طبق برنامه

دکترمحمود صفارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: عملیات صدور مجوزها تقریبا به پایان رسیده است و توزیع آرمهای طرح ترافیک طبق برنامه و توسط پیک بادپا از روز گذشته در شهر تهران آغاز شده است.

وی افزود : مدارک 80 درصد از متقاضیان دریافت مجوز تا کنون تکمیل شده است و امیدواریم تا اول مهرماه عملیات صدور مجوز ها به پایان برسد تا قبل از پایان مهلت مجوزهای قبلی مورد استفاده قرار بگیرد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد اعتراضات فرمانداری نیز تأکید کرد: ما طبق برنامه تمام وظایف خود را در این خصوص انجام داده ایم و افراد، نهادها و سازمانها هزینه های مربوط را پرداخت کرده اند.