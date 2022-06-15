عوارض وخیم دیابت برای بازماندگان سرطان سینه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث لاین، این مطالعه شامل ۴۸۸ زن مبتلا به سرطان سینه متاستاتیک بود، سرطانی که به سایر اندام‌ها گسترش یافته است. نرخ کلی زنده ماندن پنج سال پس از تشخیص سرطان، بین ۵۰ درصد از زنان مبتلا به دیابت و زنان بدون دیابت مشابه بود.

اما در میان زنانی که حداقل ۸ سال پس از تشخیص سرطان سینه زنده ماندند، نرخ بقا در طول ۱۰ سال برای افراد مبتلا به دیابت ۶۷ درصد و برای افراد بدون دیابت ۸۷ درصد بود.

همچنین نرخ بقا در ۱۰ سال در میان افرادی که کنترل قند خون خوبی داشتند (۸۳٪) در مقایسه با افرادی که کنترل قند خون ضعیفی داشتند (۶۳٪) بالاتر بود.

دکتر «ملودی چونگ»، سرپرست تیم تحقیق از دانشکده پزشکی هاروارد، گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که در بیماران مبتلا به سرطان سینه که با وجود تشخیص سرطان، پیش‌آگهی نسبتاً خوبی دارند، مدیریت خوب قند خون ممکن است منجر به طول عمر بیشتر شود.»

به گفته چونگ، «این اولین مطالعه‌ای است که به طور خاص تأثیر کنترل قند خون را بر نتایج سرطان در بیماران پیشرفته سرطان سینه بررسی می‌کند.»

او گفت: «مشخص نیست که آیا کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت و سرطان سینه می‌تواند نتایج خود سرطان را بهبود بخشد یا خیر.»

چونگ خاطرنشان کرد: «ارتباط بین کنترل ضعیف قند خون و نتایج بدتر سرطان ممکن است شیوه درمان دیابت را در بیماران مبتلا به سرطان سینه پیشرفته تغییر دهد.»