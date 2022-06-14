خسارت ۱۱ هزار میلیارد تومانی خشکسالی به حوزه کشاورزی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی شامگاه سه شنبه در برنامه گفتگوی خبری شبکه لرستان گفت: با ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات از ابتدای امسال تا کنون ۶۵۰ هکتار زمین کشاورزی در لرستان به روش‌های نوین آبیاری تجهیز شده است.

وی افزود: امسال تا ۱۰۰ میلیارد تومان از خسارت وارده به کشاورزان دارای بیمه پرداخت خواهد می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: امسال بر اثر خشکسالی و تنش آبی ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به زیر بخش‌های کشاورزی و دامپروری در لرستان خسارت وارد شد.

شاهرخی با اشاره به اجرای طرح جهش تولید در دیم زارها با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام افزود: ۴۳ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت در اختیار کشاورزان برای اجرای این طرح قرار گرفته است و پیش بینی می‌شود در پایان پنج سال اجرای این طرح، میزان تولیدات محصولات کشاورزی در لرستان به دو برابر افزایش یابد.

وی تصریح کرد: طرح جهش تولید امسال در سطح ۲۳۵ هکتار زمین کشاورزی در لرستان اجرا شده است.