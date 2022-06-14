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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱:۵۴

رئیس جهاد کشاورزی لرستان مطرح کرد؛

خسارت ۱۱ هزار میلیارد تومانی خشکسالی به حوزه کشاورزی لرستان

خسارت ۱۱ هزار میلیارد تومانی خشکسالی به حوزه کشاورزی لرستان

خرم آباد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از خسارت ۱۱ هزار میلیارد تومانی خشکسالی به حوزه کشاورزی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی شامگاه سه شنبه در برنامه گفتگوی خبری شبکه لرستان گفت: با ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات از ابتدای امسال تا کنون ۶۵۰ هکتار زمین کشاورزی در لرستان به روش‌های نوین آبیاری تجهیز شده است.

وی افزود: امسال تا ۱۰۰ میلیارد تومان از خسارت وارده به کشاورزان دارای بیمه پرداخت خواهد می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: امسال بر اثر خشکسالی و تنش آبی ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به زیر بخش‌های کشاورزی و دامپروری در لرستان خسارت وارد شد.

شاهرخی با اشاره به اجرای طرح جهش تولید در دیم زارها با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام افزود: ۴۳ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت در اختیار کشاورزان برای اجرای این طرح قرار گرفته است و پیش بینی می‌شود در پایان پنج سال اجرای این طرح، میزان تولیدات محصولات کشاورزی در لرستان به دو برابر افزایش یابد.

وی تصریح کرد: طرح جهش تولید امسال در سطح ۲۳۵ هکتار زمین کشاورزی در لرستان اجرا شده است.

کد مطلب 5514719

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