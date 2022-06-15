به گزارش خبرنگار مهر، ضرغام احمدوند عصر سه شنبه در جلسه گرامیداشت شهدای ۷ تیر شهرستان نهاوند، اظهار کرد: امروز در جامعه اسلامی تبیین تفکر اسلامی و حمایت از آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهدای گران‌قدر بیش از هر وقت مهم‌تر است.

وی گفت: مراسم گرامیداشت واقعه ۷ تیر و شهادت «آیت‌الله شهید حیدری» با سخنرانی آیت‌الله اراکی و نوای گرم حاج صادق آهنگران در نهاوند برگزار می‌شود.

فرماندار نهاوند با بیان اینکه مسئولین و متولیان امر ضمن اولویت قراردادن بیان سیره این شهید جلیل‌القدر به شرایط معرفی هرچه بیشتر شهید حیدری و سایر مفاخر شهرستان را فراهم کنند، افزود: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثارگری و ازخودگذشتگی در جامعه دارد.

احمدوند افزود: ابعاد شخصیتی شهدای گران‌قدری چون شهید حیدری، شهید قدوسی و آیت‌الله علیمرادیان باید به طرق مختلف به جامعه و نسل کنونی جامعه شناسانده شوند.

این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: شهید آیت الله حیدری شخصیتی ارزشمنداست که در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سهم به سزایی در شکل گیری نظام اسلامی و پیروزی آن به ویژه در استان همدان و نهاوند است.