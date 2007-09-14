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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۳۸

سیکهای کانادا خواستار برقراری نظام آموزشی شمول‌گرا شدند

سازمان جهانی سیکهای کانادا خواستار اختصاص بودجه دولتی برای تأسیس مدارس دینی با استانداردهای ملی و برقراری نظام آموزش عمومی شمول‌گرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، درحال حاضر حدود 53 هزار دانش آموز اونتاریویی در مدارس دینی ثبت نام کرده اند اما آنها هیچ حمایتی از سوی دولت استانی دریافت نمی‌کنند. این در حالی است که 650 هزار دانش آموز کاتولیک درمدارس دینی کاتولیک که بودجه دولتی دارند تحصیل می کنند.

سازمان جهانی سیکهای کانادا اعتقاد دارد که مدارس دینی غیرکاتولیک در اونتاریو باید بخشی از نظام آموزش عمومی تلقی شوند و علاوه بر ارائه مطالب خود، بر طبق استانداردهای استانی بودجه دولتی نیز دریافت کنند.

جیان سینگ ساندهو مشاور ارشد سازمان جهانی سیکهای کانادا گفت: تحقق این امر نشان می‌دهد که مدارس دینی می‌توانند آموزشی با کیفتی بالا ارائه داده و فضایی برای دانش آموزان فراهم کنند تا بتوانند سهم منحصر به فرد و مهمی در جامعه کانادا داشته باشند.

گوروریت سینگ بال رئیس سازمان جهانی سیکها گفت: بودجه مدارس دینی در اونتاریو مسئله انصاف و تساوی در نظام آموزشی را مطرح می‌کند. دولت به واسطه حمایت از 53 هزار دانش آموز این استان که در مدارس غیر کاتولیک تحصیل می کنند به تمام دانش آموزان اطمینان می دهد که از استانداردهای آموزشی مشابهی برخوردار شده اند.

وی افزود: نظام آموزش عمومی شمول گرا اطمینان حاصل کردن از این امر است که رهبران فردا بهترین ابزار موفقیت را در اختیار دارند.

کد مطلب 551473

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