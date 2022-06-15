کرمانشاه نخستین تولید کننده نخود در کشور است

شهریار قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کرمانشاه همواره رتبه نخست تولید نخود کشور را برعهده دارد و سالانه ۵۰ هزار هکتار نخود در اراضی کشاورزی استان کشت می‌شود.

وی افزود: استان کرمانشاه به لحاظ کشت و تولید نخود از ظرفیت بالایی برخوردار است و هفت واحد تولیدی صنایع تبدیلی نخود در استان دایر شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین با اشاره به اینکه برداشت غلات به ویژه گندم از اردیبهشت ماه در مناطق گرمسیری استان آغاز شده است، تصریح کرد: استان کرمانشاه در تولید و برداشت گندم مورد نیاز همواره مقام چهارم و پنجم را طی سالیان گذشته داشته است.

قاسمی بیان کرد: میانگین بلند مدت بارش‌ها در استان کرمانشاه کاهش یافته اما با وجود مشکلات کم آبی سهم تولیدات کشاورزی استان در کشور تغییر محسوسی نداشته و ضرورت دارد کشت محصولات کشاورزی متناسب با کم آبی و تغییر اقلیم صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه کشاورزی استان کرمانشاه وجود دارد آن است که از مجموع ۹۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ۷۰۰ هزار هکتار آن به صورت دیم است.