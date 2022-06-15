  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۸:۱۸

رئیس جهاد کشاورزی کرمانشاه:

کرمانشاه نخستین تولید کننده نخود در کشور است

کرمانشاه نخستین تولید کننده نخود در کشور است

کرمانشاه- رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه هفت واحد صنایع تبدیلی نخود در استان راه اندازی شده، گفت: استان کرمانشاه نخستین تولید کننده نخود در کشور است.

شهریار قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کرمانشاه همواره رتبه نخست تولید نخود کشور را برعهده دارد و سالانه ۵۰ هزار هکتار نخود در اراضی کشاورزی استان کشت می‌شود.

وی افزود: استان کرمانشاه به لحاظ کشت و تولید نخود از ظرفیت بالایی برخوردار است و هفت واحد تولیدی صنایع تبدیلی نخود در استان دایر شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین با اشاره به اینکه برداشت غلات به ویژه گندم از اردیبهشت ماه در مناطق گرمسیری استان آغاز شده است، تصریح کرد: استان کرمانشاه در تولید و برداشت گندم مورد نیاز همواره مقام چهارم و پنجم را طی سالیان گذشته داشته است.

قاسمی بیان کرد: میانگین بلند مدت بارش‌ها در استان کرمانشاه کاهش یافته اما با وجود مشکلات کم آبی سهم تولیدات کشاورزی استان در کشور تغییر محسوسی نداشته و ضرورت دارد کشت محصولات کشاورزی متناسب با کم آبی و تغییر اقلیم صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه کشاورزی استان کرمانشاه وجود دارد آن است که از مجموع ۹۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ۷۰۰ هزار هکتار آن به صورت دیم است.

کد مطلب 5514745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها