  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۳۴

در صورت بیمار نبودن؛

سالمندان مشکلی برای روزه گرفتن ندارند

سالمندان مشکلی برای روزه گرفتن ندارند

یک متخصص بیماریهای داخلی و گوارش روزه گرفتن افراد سالمندی که دارو مصرف نمی کنند و مبتلا به بیماری خاصی نیستند را بدون اشکال دانست.

دکتر ایرج خسروشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد : سالمندان در صورت عدم مصرف داروهای خاص و مبتلا نبودن به بیماریهای فشار خون و قند مشکلی برای روزه گرفتن ندارند.

وی همچنین برای جلوگیری از بروز یبوست در سالمندان نوشیدن آب زیاد در وعده های افطار و سحر را توصیه کرد.

این متخصص بیماریهای داخلی و گوارش بر مصرف غذای کم حجم و کالری در وعده های افطار و سحر، خوردن مواد قندی و شیرین در وعده افطار (خرما)، فاصله یک تا دو ساعت بین افطار تا شام و مصرف مواد پروتینی و سبزیجات در وعده سحر تاکید کرد.

خسروشاهی در ادامه مصرف زیاد آب را در وعده سحر برای رفع تشنگی در طول روز راهکار مناسبی ندانست و آن را عامل سوء هاضمه در افراد روزه دار برشمرد.

کد مطلب 551475

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها