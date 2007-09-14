سالمندان مشکلی برای روزه گرفتن ندارند

دکتر ایرج خسروشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد : سالمندان در صورت عدم مصرف داروهای خاص و مبتلا نبودن به بیماریهای فشار خون و قند مشکلی برای روزه گرفتن ندارند.

وی همچنین برای جلوگیری از بروز یبوست در سالمندان نوشیدن آب زیاد در وعده های افطار و سحر را توصیه کرد.

این متخصص بیماریهای داخلی و گوارش بر مصرف غذای کم حجم و کالری در وعده های افطار و سحر، خوردن مواد قندی و شیرین در وعده افطار (خرما)، فاصله یک تا دو ساعت بین افطار تا شام و مصرف مواد پروتینی و سبزیجات در وعده سحر تاکید کرد.

خسروشاهی در ادامه مصرف زیاد آب را در وعده سحر برای رفع تشنگی در طول روز راهکار مناسبی ندانست و آن را عامل سوء هاضمه در افراد روزه دار برشمرد.