به گزارش خبرنگار مهر، این اثر تجربی اواسط مهرماه کلید خواهد خورد و از هفت فیلم کوتاه هفت فیلمساز تشکیل می شود. مجموع این آثار فیلم بلند "فیلم بازی" خواهد شد و از روند تولید آن نیز فیلم دیگری ساخته می شود که به چگونگی ساخت این فیلم های کوتاه و شکل گیری ایده ها و پشت صحنه آنها می پردازد.

تاکنون عوامل فیلم و فیلمسازانی که در این پروژه همکاری می کنند به طور قطعی مشخص نشده است. اما این فیلم های کوتاه با موضوع خلاقیت در محدودیت ساخته خواهند شد. از دیگر ساخته های مولوی می توان به "میوه درخت زیتون" اشاره کرد که در جشنواره های متعدد از جمله پوسان کره جایزه برده است.