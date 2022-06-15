پرورش و تربیت در آموزش و پرورش تنها به حرف نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و هیأت همراه اظهارداشت: معاونت پرورشی دارای وظیفه‌ای مهم، عمیق و گسترده در دستگاه آموزش و پرورش است.

وی افزود: با وجود تلاش‌های صورت گرفته هنوز خلأهای زیادی وجود داشته و زمینه‌های کار فراوان است که برای جبران خلأها و کم کاری‌های گذشته نیاز به تلاش مضاعف و شتاب بیشتر داریم.

امام جمعه زاهدان خواستار تلاش جهت استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های موجود شد و بیان کرد: یکی از محورهای مهم خود معلمان هستند و باید در جهت رشد و ارتقای علمی، اخلاقی و معنوی آن‌ها برنامه ریزی شود تا بتوانند پا به پای رشد خود روی دانش‌آموزان نیز تأثیرگذار باشند.

وی ادامه داد: وقتی هر یک از این محورها تبدیل به یک برنامه کاری شود ده‌ها برنامه از آن حاصل خواهد شد اما متأسفانه در شرایط کنونی دوره‌های آموزشی خاصی برای معلمان برگزار نمی‌شود.

آیت الله محامی اظهارداشت: این کار نیاز به همت و برنامه‌ریزی در استان و پشتیبانی از جانب مرکز کشور دارد و تأثیرگذاری هر یک از این دوره‌ها در گرو استمرار آن است.

وی ادامه داد: جامعیت برنامه‌ها از دیگر نکات مهم است زیرا همه ما انسان‌ها نیازمندی‌هایی داریم که یک بخش آن مبانی دینی است و در بین معلمان و دانش آموزان باید بنیان‌های فکری تقویت شود.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان ادامه داد: بخش دیگر مباحث انقلاب و گفتمان انقلاب اسلامی است که برگرفته از مبانی دینی است و باید این‌ها را به هم پیوند دهیم.

وی تصریح کرد: فراگیری همه مخاطبان از دیگر موارد مورد تاکید است زیرا استان سیستان‌وبلوچستان پهناور و دارای پراکندگی جمعیت است و باید سعی شود تمامی فعالیت‌ها به صورت فراگیر انجام شود.

وی ضمن ابراز امیدواری از ایجاد هم افزایی و به کارگیری توان دیگر مجموعه‌ها از جمله حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: با توجه به جمعیت بالای اهل سنت در سیستان‌وبلوچستان باید بتوانیم از ظرفیت و توان حوزه‌های علمیه اهل سنت نیز استفاده کنیم البته برای این کار باید در جذب و گزینش افراد دقت صورت گیرد تا افراد شایسته از حیث علمی، توان ارتباط گیری، استقامت فکری، بینش صحیح و همراه با گفتمان انقلاب انتخاب و از این ظرفیت به درستی استفاده شود.

آیت‌الله محامی تصریح کرد: در کنار حوزه‌های علمیه مجموعه‌های مختلف دیگری همچون سازمان تبلیغات اسلامی، سپاه پاسداران، دفتر تبلیغات، اوقاف و سایر مجموعه‌های فرهنگی وجود دارند که با هم افزایی آن‌ها می‌توان تجمیع امکانات کرده و استفاده بهتر و بهینه صورت گیرد.

وی وجود نیروهای پا به کار در بحث کمیته همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش و نیز گروه اندیشه‌ورز را از نیازمندی‌های کمیته مشترک حوزه‌های علمیه و آموزش‌وپرورش در سطح کشور و استان عنوان کرد و گفت: معاونت پرورشی تنها متکفل معلمان و کادر آموزشی نیست بلکه دانش آموزان نیز مخاطب شما هستند و در این جهت طرح‌هایی به تصویب رسیده و به اجرا در آمده اما به طور جدی صورت نمی‌پذیرد برای مثال اجرای طرح امین که تعداد افراد با نیازمندی استان هم‌خوانی ندارد و یا نمونه دیگر مدارس معارف که تعداد زیادی ثبت نام اما عده‌ای اندک پذیرفته شده‌اند و شاید بتوان به طور خاص در تأسیس این مدارس سرمایه گذاری و در کنار آن ایجاد مجتمع‌های شبانه روزی جهت استفاده بیشتر دانش‌آموزان در مناطقی با پراکندگی جمعیت مد نظر قرار گیرد.

امام جمعه زاهدان بر استفاده از تجربه مدیران سابق در سطوح مختلف آموزش‌وپرورش تاکید کرد و گفت: پرورش و تربیت در سیستم آموزش و پرورش تنها به حرف نبوده و در مقام عمل نیز باید این جهات مورد توجه قرار گیرد.

در ابتدای این دیدار اصغر باقرزاده معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش نیز گفت: در شرایط کنونی و در کنار نیازهای مادی باید نیازهای معنوی معلمان نیز مورد توجه قرار گیرد.