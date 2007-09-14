هدف ما قهرمانی در آسیا نیست / در عرصه ملی نباید اشتباه کرد

مسعود معینی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کار تیم فوتبال جوانان ایران از تیرماه آغاز شد. در این ماه مربیان تیم و مسئولان کمیته جوانان دست به کار طاقت فرسایی زدند و طی یک ماه با بازدید از استان های فوتبال خیز کشور بهترین ها را به اردوی تیم فوتبال جوانان دعوت کردند.

وی ادامه داد: حاصل استعدادیابی ما حضور بیش از 100 بازیکن در اردوی تیم فوتبال جوانان بود که از این جمع 16 بازیکن به اردوی نهایی فراخوانده شدند. البته باید اقرار کرد که در کشورمان استعدادهایی هستند که شاید توانایی شان بیش از نفرات دعوت شده به اردوی تیم جوانان باشد که از نگاه ما پنهان مانده اند.

معینی با اشاره به برنامه های تیم فوتبال جوانان ایران خاطرنشان ساخت: تیم جوانان با پشت سرگذاشتن اردوهای داخلی و خارجی تا زمان آغاز مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا به آمادگی مناسب دست می یابد و گمان نمی کنم مشکلی از بابت صعود از گروه خود داشته باشیم. برنامه اصلی ما پس از پایان مرحله مقدماتی آغاز می شود که با ترمیم نقاط ضعف، خود را مهیای حضور در مرحله نهایی رقابت ها کنیم تا یکی از سه تیم برترآسیا حاضر در مسابقات جام جهانی باشیم.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال کشورمان با اشاره به این نکته که هدف اصلی این کمیته قهرمانی جوانان در آسیا نیست، موفقیت درجام جهانی را مهمترین برنامه این تیم خواند و افزود: اینکه بتوانیم به عنوان یکی از سه تیم برتر آسیا به جام جهانی صعود کنیم مدنظرماست. هدف اصلی این است که بتوانیم در این مسابقات توانایی فوتبال ایران را نشان دهیم .

معینی با اولویت بندی کردن کارهای تیم فوتبال جوانان کشورمان گفت: به نظرمن مهمترین اولویت کارما تقویت کارهای گروهی، هماهنگی کردن بازیکنان در سیستم ها و تاکتیک های متفاوت است. برای رسیدن به این اهداف نیاز به زمان داریم که تا آغاز دیدارهای مرحله مقدماتی فرصت کافی در اختیار خواهیم داشت تا بازیکنان را در ابعادی که بدان آنها اشاره شد به هماهنگی لازم برسانیم.

وی با اشاره براین نکته که به شیوه های استعدایابی که درگذشته اعمال می شده است، اعتقاد ندارد، افزود: اجرای این روش برای تیم های زیر 15 سال جواب می دهد اما در تیم های جوانان هیچ تضمینی وجود ندارد که با این شیوه به نتیجه برسید. به جای تلاش برای به نتیجه رساندن طرح های مشابه این بهتر است فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر باشگاه ها را مجاب کنند که علاوه به فعالیت در رده بزرگسالان به فوتبال در رده پایه ای نیز توجه ویژه داشته باشند و مسابقات در رده های امید، جوانان و نوجوانان با جدیت دنبال شود.

وی در ادامه تاکید کرد که طی سالیان اخیر کمتر به مسابقات فوتبال در رده های پایه ای توجه شده است و افزود : اگر هر تیم باشگاهی ملزم به داشتن تیم های پایه ای شود و مسابقات این رده مورد توجه قرارگیرد و هر تیم سه بازیکن جوان و نوجوان مستعد داشته باشد حداقل از جمع تیم های لیگ برتری 54 بازیکن به اردوی تیم های پایه ای کشورراه پیدا می کنند که روی آنها کارشده و نمی آیند در تیم ملی که اصول کار را بیاموزند. دراین شرایط مربی تیم های ملی هم مشکل کمتری دارند و وقت خود را صرف هماهنگ کردن تیم و اجرای برنامه های تاکتیکی می کنند.

معینی انجام بازی های تدارکاتی و تجربه میادین بین المللی را اصلی ترین نیاز تیم فوتبال جوانان ایران پیش از حضوردر رقابت های آسیایی خواند و افزود: زمانی که با تیم نوجوانان به امارات رفته بودیم، تیم های امارات، قطر و عربستان بصورت مستقیم از اردوهای اروپایی در مسابقات امارات حضوریافتند این درحالی بود که برخی از بازیکنان تیم ما برای نخستین بار بود که سوار هواپیما می شدند و هتلی با 20 طبقه را می دیدند. با این شرایط شما خودتان تفاوت تدارکات ما را با کشورهای حوزه خلیج فارس ببینید.

وی درادامه با اشاره به تفاوت های فوتبال درعرصه ملی و باشگاهی خاطرنشان کرد: فوتبال در باشگاه ها عرصه رقابت است اما در رده ملی فوتبال بصورت آکادمیک دنبال می شود. در رده ملی بازیکن و مربی اجازه اشتباه کردن ندارند.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال تصریح کرد: گرچه هنوز تیم جوانان ایران وارد رقابت نشده است اما من به کار نناد نیکولیچ اعتقاد دارم. باید تا آبان ماه صبر کرد و با بررسی روش بازی و نتایج تیم فوتبال جوانان اظهارنظری دقیق در خصوص کار این مربی کروات داشت.