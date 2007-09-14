مشکلات دانشجویان ایرانی دانشگاههای اروپایی شناسایی شد

دکتر علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسئولین اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج از کشور وزارت علوم در سفری 10 روزه به کشورهای اروپایی فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و اسکاتلند از نزدیک با وضعیت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشجویان ایرانی بورسیه و غیربورسیه در این کشورها آشنا شدند و در جریان مشکلات این دانشجویان قرار گرفتند.

وی در مورد مهمترین مشکلات مطرح شده از سوی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در کشورهای اروپایی اظهار داشت: تمدید مدت دوره تحصیل به ویژه برای دانشجویان رشته های علوم انسانی در کشورهای اروپایی به جزء انگلستان یکی از مهترین مشکلات این دانشجویان به شمار می آمد.

مدیر کل بورس وزارت علوم بحث بیمه و مشکل تهیه مسکن را از دیگر مشکلات این دانشجویان ذکر کرد و گفت: همچنین دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در دانشگاههای کشورهای فرانسه، آلمان و هلند کمبود وسایل و تجهیزات آموزشی و پژوهشی در این دانشگاهها را به عنوان یکی از مشکلات خود عنوان می کردند.

وی با اشاره به موضوعات فرهنگی دانشجویان بورسیه خارج از کشور گفت: بسیاری از این دانشجویان به دلیل مغایرت های فرهنگی در دانشگاههای خارج از کشور، از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها درخواست توجه و رسیدگی به مشکلات فرهنگی را دارند.