بیش از ۱۱ میلیارد تومان از محل فروش معادن استان  عاید زنجان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دیدار با فتاح احمدی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، گفت:۱۴۰۰ سال پیش دین مبین اسلام به حقوق کودکان اهمیت و توجه ویژه کرده حتی بیشتر از کشورهای غربی اما با تمام این تفاسیر یک نارسایی هایی وجود دارد ایجاد حساسیت میان مسولان و فرهنگ سازی و بخش مهم تصمیم سازی حاکمیت به این امر یعنی توجه به کودکان است.

رئیس شورای قضایی استان ادامه داد:۱۰۰۰ نفر در استان زنجان در سال گذشته باید در مدارس ثبت نام می کردند اما به دلایلی نتوانسته اند ثبت نام کنند، و از تحصیل محروم شدند که اتخاذ تدبیر برای این قشر از جامعه که آینده سازان جامعه می بشند امری ضروری است است.

صادقی نیارکی ادامه داد: نیاز جامعه امروز ما این است که کودکان از تحصیل باز نمانند براساس قانون .فراهم کردن امکانات تحصیلی و آموزشی رایگان برای کودکان امری مهم و لازم است .

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: نگاه حاکمیت به کودکان باید نگاه حمایتی باشد. حمایت آنهم همه جانبه.چرا باید کودکان بعلت عدم توانایی مالی از تحصیل محروم شوند، مگر تحصیل حق کودکان نیست بنابر این که باید در این حوزه یک تدبیری ویژه اندیشیده شود.

صادقی نیارکی افزود: حمایت از کودکان باید یک تکلیف برای مسئولان باشد.کانون اصلاح و تربیت استان اقداماتبسیار خوب و موثری در حوزه های پیشگیرانه، آموزشی ، تربیتی و فرهنگی انجام داده است.

وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ با پیگیری و اقدامات قضایی بالغ بر ۱۱ و نیم میلیارد تومان از محل فروش معادن استان کمک و از این مقدار مبلغ قابل توجهی صرف تحصیل کودکان و ساخت مدارس در مناطق محروم شد و همه در مقابل کودکان تکلیف دینی و اسلامی و قانونی داریم.

در این دیدار معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه در کشورهای اروپایی دادسرای ویژه اطفال تشکیل شده که این نشان از توجه این کشورها به جامعه کودکان است. و اینکه نباید کودکان بازداشت شوند، باید در جای مخصوصی مثل خانه خودشان و با نصب پابند الکترونیکی نگهداری و اصلاح شوند

فتاح احمدی افزود:حقوق شهروندی، حق مردم جامعه است البته کشور با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و تحریم ها عرصه برای مردم تنگ شده اما با این اوصاف توجه به حقوق شهروندی امری ضرورت است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد:توجه به معیشت مردم ، اشتغال جوانان و حل مشکلات اقتصادی مردم مصداق حقوق شهروندی در کشور می باشد که بایستی در استان زنجان هم این مقوله اجرا و تقویت شود.