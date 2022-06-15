به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا سلیمانی شامگاه سه شنبه در جمع فرماندهان پایگاه‌های سراسر استان آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه سازماندهی امت تنها با تشکیلاتی مانند بسیج محقق می‌شود، اظهار داشت: ۸ تا ۱۰ میلیون جوان مؤمن پای کار در کشور وجود دارد که به نوعی جزو پیش قراولان این حرکت محسوب می‌شوند که آحاد عمومی مردم نیز گرد این پرچمداران و نقش آفرینان هستند و بسیج ده‌ها میلیونی را تشکیل می‌دهند.

مسؤول سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر لزوم محوریت مسجد در فعالیت پایگاه‌ها، تصریح کرد: تحقق محله اسلامی را جزو چشم‌اندازهای بسیج قرار داده‌ایم؛ تحقق محله اسلامی زمینه و بسترساز فراهم شدن عمومی این مهم است؛ حرکت عمومی یعنی انقلاب دچار میرایی نشده، بلکه زنده، شاداب و با حضور مردم و پیش‌قراولی بسیجیان به راه خود ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه بسیج در همه ادوار محور و نقش آفرین بوده است، افزود: این بسیجیان هستند که فرهنگ و گفتمان مقاومت را نهادینه کرده‌اند؛ چراکه فرهنگ مقاومت در بخش‌های مهمی از جهان اسلام و دنیا، نهادینه و مورد الگو واقع شده است و تداوم خواهد داشت.

سلیمانی با اشاره به تدوین سند راهبردی ۱۰ ساله از سوی مقام معظم رهبری، ادامه داد: سند تدوین راهبردی، اولین سندی است که بعد از مطرح نمودن بحث گام دوم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری، تصویب و ابلاغ شده است.

وی به دیدار مقام معظم رهبری با مردم تبریز در سال‌های گذشته اشاره کرد و اذعان داشت: ایشان در دیدار با مردم آذربایجان تاکید کرده‌اند که مردم تبریز همانطور که در همه صحنه‌ها پیش‌قدم بوده‌اند، باید در گام دوم نیز پیشرو و پیش‌قدم باشند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان این‌که بسیج نقش‌آفرینی مهمی در تحقق دولت و محلات اسلامی دارد، یادآور شد: مسیر انقلاب با تمام قوت به راه خود ادامه می‌دهد و بسیج به عنوان پیش قراول این مسیر است؛ بسیج تشکیلات انقلاب اسلامی است؛ بسیج نمود تحقق مردم سالاری اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد تحولی و تحقق دولت اسلامی را باید در عرصه عمل نشان دهیم؛ به حول و قوه الهی این انقلاب زنده و پویا خواهد بود تا مسیر ظهور عالم بشریت هر چه سریع‌تر به غایت خود برسد.