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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۹:۳۶

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

بسیج نقش‌آفرینی مهمی در تحقق دولت و محلات اسلامی دارد

بسیج نقش‌آفرینی مهمی در تحقق دولت و محلات اسلامی دارد

تبریز- رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه بسیج نقش‌آفرینی مهمی در تحقق دولت و محلات اسلامی دارد، گفت: رویکرد تحولی و تحقق دولت اسلامی را باید در عرصه عمل نشان دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا سلیمانی شامگاه سه شنبه در جمع فرماندهان پایگاه‌های سراسر استان آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه سازماندهی امت تنها با تشکیلاتی مانند بسیج محقق می‌شود، اظهار داشت: ۸ تا ۱۰ میلیون جوان مؤمن پای کار در کشور وجود دارد که به نوعی جزو پیش قراولان این حرکت محسوب می‌شوند که آحاد عمومی مردم نیز گرد این پرچمداران و نقش آفرینان هستند و بسیج ده‌ها میلیونی را تشکیل می‌دهند.

مسؤول سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر لزوم محوریت مسجد در فعالیت پایگاه‌ها، تصریح کرد: تحقق محله اسلامی را جزو چشم‌اندازهای بسیج قرار داده‌ایم؛ تحقق محله اسلامی زمینه و بسترساز فراهم شدن عمومی این مهم است؛ حرکت عمومی یعنی انقلاب دچار میرایی نشده، بلکه زنده، شاداب و با حضور مردم و پیش‌قراولی بسیجیان به راه خود ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه بسیج در همه ادوار محور و نقش آفرین بوده است، افزود: این بسیجیان هستند که فرهنگ و گفتمان مقاومت را نهادینه کرده‌اند؛ چراکه فرهنگ مقاومت در بخش‌های مهمی از جهان اسلام و دنیا، نهادینه و مورد الگو واقع شده است و تداوم خواهد داشت.

سلیمانی با اشاره به تدوین سند راهبردی ۱۰ ساله از سوی مقام معظم رهبری، ادامه داد: سند تدوین راهبردی، اولین سندی است که بعد از مطرح نمودن بحث گام دوم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری، تصویب و ابلاغ شده است.

وی به دیدار مقام معظم رهبری با مردم تبریز در سال‌های گذشته اشاره کرد و اذعان داشت: ایشان در دیدار با مردم آذربایجان تاکید کرده‌اند که مردم تبریز همانطور که در همه صحنه‌ها پیش‌قدم بوده‌اند، باید در گام دوم نیز پیشرو و پیش‌قدم باشند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان این‌که بسیج نقش‌آفرینی مهمی در تحقق دولت و محلات اسلامی دارد، یادآور شد: مسیر انقلاب با تمام قوت به راه خود ادامه می‌دهد و بسیج به عنوان پیش قراول این مسیر است؛ بسیج تشکیلات انقلاب اسلامی است؛ بسیج نمود تحقق مردم سالاری اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد تحولی و تحقق دولت اسلامی را باید در عرصه عمل نشان دهیم؛ به حول و قوه الهی این انقلاب زنده و پویا خواهد بود تا مسیر ظهور عالم بشریت هر چه سریع‌تر به غایت خود برسد.

کد مطلب 5514839

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