آمادگی خراسان رضوی برای توسعه روابط اقتصادی با فنلاند

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری در دیدار با سفیر کشور فنلاند در ایران اظهار کرد: این استان ظرفیت‌های خوبی در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی و معدنی دارد و آمادگی گسترش روابط با سایر کشورها نظیر فنلاند را داریم.

استاندار خراسان رضوی افزود: به رغم تحریم‌های آمریکا روابط اقتصادی و تجاری خوبی با همه کشورها داریم و با خنثی سازی تحریم‌ها این روابط گسترش یافته است.

وی گفت: با کشورهای اروپایی هم توسعه روابط داشته ایم و امیدواریم ملت‌ها و کشورها بر اساس استقلال بتوانند با یکدیگر روابط برقرار کنند و بر اساس این استقلال، روابط بهتری با کشورهای مختلف در حوزه اقتصادی و کشاورزی برقرار شود.

نظری بیان کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط با همه کشورهاست و امیدواریم این سفر مقدمه‌ای برای توسعه روابط با فنلاند باشد.

استاندار خراسان رضوی در خصوص اتباع افغانستانی نیز گفت: در استان میزبان پناهجویان زیادی از افغانستان هستیم، پذیرایی از پناهندگان وظیفه همه کشورهاست و امیدواریم فنلاند نیز در این حوزه همکاری داشته باشد.

توسعه ارتباطات اقتصادی ایران و فنلاند

سفیر فنلاند در تهران نیز گفت: فنلاند عضو اتحادیه اروپا و تحت تأثیر سیاست این اتحادیه است و حفظ روابط حسنه با جمهوری اسلامی از اهداف سیاستمداران این کشور است.

"کاری کاهیلوتو" اضافه کرد: توسعه ارتباطات اقتصادی نیز مدنظر است، در این مسیر همکاری اتاق بازرگانی مشترک ایران و فنلاند در تهران را داریم که تأثیرگذار است.