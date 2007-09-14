سازمان حسابرسی نیازمند راهکارهایی هوشمندانه است

به گزارش خبرنگار مهر داوود دانش جعفری در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به سوابق هوشنگ نادریان رئیس سابق این سازمان گفت: نادریان در راه اندازی سازمان حسابرسی در سال 66 و همکاری با سازمان مفید راهبر وابسته به دفتر مقام معظم رهبری که کار کارشناسی رسیدگی به حساب های مربوطه را انجام می دهد، نقش مهمی را داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نادریان را فردی متعهد، دانشمند، صدیق و امین توصیف کرد و افزود: با قبول استعفای رئیس سابق این سازمان، نجفی علمی که فردی متعهد و دارای تجارب متنوع در صحنه های مختلف انقلاب اسلامی از قبیل نماینده دولت در شورای عالی بورس، 8 سال مستشاری در دیوان محاسبات کشور در دوره ریاست قبلی این سازمان و رئیس کمیسیون تلفیق و هماهنگی مجمع تشخیص جایگزین وی شد.

وی با اشاره به فعالیت هایی که نجفی علمی برای تحقق سند چشم انداز 20 ساله کشور ارائه کرده اظهار امیدواری کرد که سازمان را با توجه به جهت گیری های سال های آینده راهبری کند.

دانش جعفری یکی از چالش های کشور که نیاز به مدیریت دارد را بحث سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ذکر کرد و اظهارداشت: براساس این اصل قرار است دولت حاکمیت اقتصاد دولتی را رها کرده و به دولتی ناظر و هدایت گر تبدیل شود که ممکن است این سئوال به وجود آید که سازمان حسابرسی که کار نظارت بر شرکت های دولتی را نیز به نوعی انجام می دهد با اجرای این سیاست، چه جایگاهی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه پاسخ به این سئوال نیازمند طراحی هوشمندانه برای به دست آوردن یک تصویر روشن از جایگاه سازمان حسابرسی در آینده است، افزود: آنچه مهم است نحوه انتقال و گذر از وظایف گذشته به وظایف جدید مبتنی بر شرایط جدید است. وزیر امور اقتصادی و دارایی خودکفایی سازمان حسابرسی را می توان یکی از نقاط قوت آن ذکر کرد.