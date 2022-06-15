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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۳۹

مدیرکل دفتر آموزش وزارت میراث‌فرهنگی:

تولید با کیفیت توسعه اقتصادی با محوریت صنایع دستی را رقم می زند

تولید با کیفیت توسعه اقتصادی با محوریت صنایع دستی را رقم می زند

گچساران_ مدیرکل دفتر آموزش وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور گفت: تولید با کیفیت و بازار فروش توسعه اقتصادی با محوریت صنایع دستی را رقم می زند.

به گزارش خبرنگار مهر، ویدا توحدی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از روستاهای پایلوت صنایع دستی گچساران، افزود: تمرکز هنرمندان صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد بر تولید دست بافت‌های داری است.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد زنان و دختران کهگیلویه و بویراحمد آشنایی کامل با تولیدات صنایع دستی دارد، تصریح کرد: تمام مواد تولید صنایع دستی از گذشته تا کنون به وفور در روستاهای این استان وجود داشته که زمینه ساز توسعه صنایع‌دستی است.

توحدی گفت: هماهنگی و تعامل بین مسئولان این استان به خصوص در شهرستان گچساران و حضور آنها در بین هنرمندان صنایع دستی یک فرصت مناسب برای توسعه زیرساخت‌های صنایع دستی در روستاهای این استان است.

مدیرکل دفتر آموزش وزارت میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی میراث فرهنگی در سال ۱۳۹۶ دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرها و روستا موظف به همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه ایجاد زیرساخت‌های صنایع دستی است.

توحدی اظهار کرد: یکی از راه‌های مهم توسعه صنایع دستی تولید با کیفیت همراه با بازار فروش است که منجر به توسعه اقتصادی در حوزه می‌شود.

وی افزود: رونق‌صنایع دستی موجب خودکفایی، تحکیم خانواده‌ها و اشتغالزایی در روستاها می‌شود.

کد مطلب 5514873

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